舊日足跡｜蔣麗萍與過百人為阿Mo祈禱 信李盛林牧師能捱得過

蔣麗萍日前接受港台《舊日的足跡》訪問，分享參與義工的理念，並向李啟言送上鼓勵，以及憶述與二姐蔣麗芸的童年點滴。愛基金創辦人蔣麗萍，一直致力幫助內地留守兒童和香港的青少年，早前飛往加拿大開展一個半月的宣道工作。 蔣麗萍說︰「我們義工就是讓有需要的人明白，有人知道他的存在，有人聆聽他的艱難，讓他得到力量可以堅強的活下去。正如阿Mo李啟言，我認識李盛林牧師（李啟言父親）10多年，希望阿Mo繼續奮鬥創造奇蹟。早前我連同一班有心的圈中人，包括歌者、舞者、話劇界的老中青等超過100人，一起為他祈禱。我相信如果阿Mo有機會重新站起來，讓全世界人看到，會是很奇妙的事。祈禱的過程之中，人的心會被滋潤且聯繫起來。有很多未必認識阿Mo的年輕舞者都來了，就是因為心痛。這件事的發生重燃了我們的愛。」

過百人為阿Mo祈禱 蔣麗萍說︰「我們義工就是讓有需要的人明白，有人知道他的存在，有人聆聽他的艱難，讓他得到力量可以堅強的活下去。正如阿Mo李啟言，我認識李盛林牧師（李啟言父親）10多年，希望阿Mo繼續奮鬥創造奇蹟。早前我連同一班有心的圈中人，包括歌者、舞者、話劇界的老中青等超過100人，一起為他祈禱。我相信如果阿Mo有機會重新站起來，讓全世界人看到，會是很奇妙的事。祈禱的過程之中，人的心會被滋潤且聯繫起來。有很多未必認識阿Mo的年輕舞者都來了，就是因為心痛。這件事的發生重燃了我們的愛。」 盼阿Mo 不要放棄 她表示MIRROR紅館意外發生之後，曾跟李盛林牧師聯絡︰「我曾向李盛林牧師說，遇到好大的困難也不用怕，上天給他的不會超過他所能負擔的，正因為他是強壯的牧者，知道他能夠捱得過去，更會藉着他的家庭把愛傳到整個社會。阿Mo在多倫多教會長大，有很多人認識他。他有這樣好的父母，也有自己的夢想。我想向他說，要繼續堅強，不要放棄，將來可以出一本書，帶到全世界，用他的想法去安慰處於苦難中的人。我希望有一天我們可以一齊紮紮跳！」

爆蔣麗芸曾參加唱歌比賽 蔣麗萍來自一個不平凡的家庭，父親蔣震和二姐蔣麗芸皆為人熟悉。提到被外界稱為政壇元秋的二姐，蔣麗萍說：「我不知道元秋是怎樣的，但二姐的性格就是有俠女精神。我讀小學時，她讀初中，當有人欺負我，她便會牽着我的手問誰欺負我，要找對方算賬！可能就是這種豪氣而得到那個綽號。其實她很喜歡唱歌。當年我只有10歲，她帶我一起參加《聲寶之夜》，她沒有進入決賽，而我唱《今天不回家》則得到四盞燈。當時是第一屆比賽，得獎者是葉麗儀。我也獲得很多獎品，如冷氣機、雪櫃等，但爸爸說要把全部獎品捐出去，因為家裏已有那些東西。」