舒淇入行30年時光飛逝 49歲生日與馮德倫甜蜜慶祝

舒淇還感性撰文，她指出世當天就是母親受難日，感謝母親帶她來這個世界：「生日就是給一個理由讓自己可以胡吃海塞，可以不用照平常的日子約束自己 可以任意的犒賞自己，可以肆意橫行的說我不管，今日我最大，我說了算～」她又寫：「但到了一定年紀時，對生活的要求愈來愈簡單，曾經的雄心浩志都被消磨散去，就很簡單，只是想要過好每一個當下，懂的省思，更懂的這一切得之不易的生活日常，懂得珍惜所有的人事物 知道很多東西努力之後得不到想有的回饋時 不那麼的鑽牛角尖，懂得放手，懂得祝福，懂的站在別人的角度思考，懂得平平淡淡無憂無慮身體康健才是最幸福的～懂得得之我幸，不得我命，繼續努力，繼續增進自己，有抱怨的時間，不如找個咖啡廳，喝杯咖啡，看看窗外的風景，甚麼都不想，在這一天，可以擺爛自己。當然這一日是母難日，最最重要的就是要感謝我那偉大的母親咬牙切齒，捏着拳，痛到忍着不暈過去的力量，冒着生命危險，將我生出來，而後犧牲她自己的夢想，過着她日日平凡嘯夫揍子的每一天～祝我生日快樂！願所有的生靈們都能被善待。願所有愛我的人都健康喜樂，第三個願望留給我自己，嚴律己，寬待人，和顏愛語！」