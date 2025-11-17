舒淇童年遭家暴 自揭結婚9年未生育真相

舒淇被Do姐問到是否不想要小孩時，舒淇否認：「也不是的，一直都想要，一直未能如願。」確實舒淇在婚後，曾刻意停工年專心調理身體，但因健康因素始終未成功。舒淇表示，沒有因此而感到壓力，夫妻二人已有共識，以順其自然的想法去面對，她坦言年齡已高，受孕機率下降，因此不再強求。

13歲打工冇童年

舒淇又提到自己的原生家庭，她指母親在18歲時已誕下她，但當時母親還年輕，不懂與小朋友相處，令母女關係在早期非常惡劣。舒淇早在13歲便出來工作，並坦言自己冇童年，「有記憶開始我就要自己煮飯、自己着衫，回想起來，從來冇被人照顧過嘅片段。」她表示加上家中重男輕女思想嚴重，自爆曾受家暴創傷。例如因煮飯失誤被責罵、為躲避酒後失控的爸爸躲入衣櫃、細佬打爛杯只怪她等。

直至15歲，舒淇與爸爸爭執決定離家出走，輟學打工。第一份工是租碟舖上班，因而經常接觸港產片，並對電影產生興趣，其後更得到入行機會。舒淇因這些童年陰影，令她懷疑自己是否具備成為好母親的能力，她亦認同Do姐的看法：「不是每個人都適合做父母」。

