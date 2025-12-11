舒淇素顏上陣化身農婦 為電影《尋她》暴曬演出強忍皮膚過敏之苦

《尋她》由陳仕忠執導，舒淇擔正兼親任出品人，講述農婦陳鳳娣的舒淇為了尋找失蹤女兒、不惜對抗整個村莊的農婦的故事，戲中飾演陳鳳娣的舒淇，面對不少新挑戰，不僅深入體驗農村生活，苦練嶺南粵語，且為了更傳神演繹農婦一角，全程素顏演出，即使她長期受紫外線過敏之苦，仍堅持在烈日當空下完成在甘蔗林的外景拍攝。

其實舒淇多年來一直受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，讓她不得不暫停工作，讓皮膚好好休養。因此，她每次在拍戲時總是厚厚地塗上防曬，保護肌膚免受刺激，也因如此，當她得知自己在《尋她》中要扮演農婦時，坦言起初心中也曾猶豫，她說：「剛開始其實猶疑了好一陣子；因為自己對紫外線過敏，而這個戲又有很多外景戲份，需要在甘蔗林長時間拍攝。但我看過導演的短片作品後被吸引下來，到底透過這位年輕導演的視角拍出來的陳鳳娣，會是怎樣的呈現呢？所以我最終決定化身陳鳳娣一角，進一步挑戰自我。」

提到與導演首次合作，舒淇坦言每天都在生導演的氣！她幽默的分享說：「我和導演很多時候為了對角色的演繹都在『拉鋸』，都被導演『氣』，比如有些表演我希望能夠有層次遞進，但導演希望我一步到位，這些互動也非常很新意和推動力，這也是我最初希望和年輕導演合作的原因。」舒淇也讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又充滿生命力，而她也自爆笑謂，這次拍攝最讓她興奮的是：「我演的農婦角色不需要減肥，這是我最開心的。」導演對於舒淇的專業，也大讚她說：「超越了表演層面，是這部電影的靈魂」。」而外間更有不少聲音，指這是舒淇繼《刺客聶隱娘》後，最震撼的演出。

同時肩負多重身份

此外，舒淇在片中同時肩負母親、女兒、妻子等多重身份，在男尊女卑的農村社會中壓抑求全，再到一步步喚醒自我；那份苦於內心無法言語間所能形容的掙扎與勇氣，跟她以往所演過的角色完全不一樣，有着很深的體會，在演繹的過程中，連她自己也覺這次的演出「特別苦」，並表示：「現在很多女性也有這種感覺，好像咬着牙根生活在生活。為了生活，要遷就各方，被一種不能說出來的力量所束縛，心裡的壓抑很深。」而處理角色上，舒淇也透露有一定難處說：「我要思考她如何笑著面對生活，仔細想想，這角色其實過得也不錯，有一個愛她的老公，本身已經有個可愛的女兒，婆婆對她也不差，那她還在糾結什麼？所以我要為角色找個方向，怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」

舒淇坦言自己飾演的角色最大的魅力是堅持。片中白客飾演的丈夫角色也非常支持她，這些溫馨的支持讓她在戲中也經常展露笑顏。連她自己也感受到那份幸福：「我覺得她生活中是有美好、開心的，但她同時也很執着，遇到困難需要很堅強的意志，所以這是一個悲喜相輔相成的角色。」

至於整部電影全程用粵語詮繹，導演說：「結合了自己的成長背景，所有角色都可以從自己身邊找到影子，通過語言將大家的表演統一，讓演員用原聲表現粵語，雖然有難度，但原聲也是對演員的尊重，也讓表演更加精彩。同時，我也希望通過電影讓男性能夠理解女性，理解一些女性面臨的困境，希望從男性的視角幫助她們發聲。」