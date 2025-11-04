舒淇輕鬆出席《女孩》香港首映禮 自爆對父親態度差惹馮德倫不滿 (有片)

舒淇首次自編自導電影《女孩》後日(11月6日)在香港上映，今日傍晚於尖沙咀舉行首映禮，舒淇今日心情大好，談到早前憑該片揚威第30屆釜山國際影展，獲頒最佳導演獎，她自言一向有信心，並稱：「我覺得信心不嬲都有，天時地理人和，好幸運囉。」《女孩》終登上香港大銀幕，舒淇坦言香港是最輕鬆一站，更說：「因為前面已經行咗兩個幾月，應該緊張已緊急完，應該流眼淚又流完，依家應該係最輕鬆，就係你哋比較唔輕鬆，因為要聽我講廣東話，我今日練咗好耐喇！」問到平時與老公馮德倫是否用廣東話？舒淇稱：「都會講廣東話，不過佢唔會糾正我囉。」談到被老公投訴又攞獎，導致家中的模型珍藏又少了地方安置，舒淇聞言回答：「應該係佢啲嘢多得滯，搞到我咁少獎項都冇得擺。」並笑言希望今後越攞越多獎，再迫走老公的其他珍藏品。舒淇感謝不少好友支持，更包場睇戲，表示完成宣傳之行，會逐一請大家食飯，當問到老公有否包場支持，舒淇即說：「哈！唔知喎！你陣間問吓佢，唔知佢會唔會同我攞飛呢。」
童年記憶當發一場夢
原來馮德倫今日才第一次欣賞完成版，對於老公的評價，她爆丈夫睇罷表示：「果然係文藝片…」跟住就忙完玩電腦，並開心表示他看2小時40分鐘未剪輯版時完全沒有用手機，令她感到安慰。《女孩》以細膩動人的筆觸描繪親情、成長與女性覺醒的故事，當中更是舒淇的童年寫照，她曾向老公談到自己兒時缺乏家庭溫暖，馮德倫陪她返台時跟外父見面，舒淇表示：「我以前同佢講我阿爸阿媽對我好慘，佢有時同我返台灣，當我同我阿爸講嘢有啲粗魯，跟住我會同佢講『你都唔知我細個時我老竇點對我，我依家咁同佢講嘢已經好好㗎喇』，跟住佢就唔係好想同我講嘢，當佢睇完呢部戲，就話可以感受到你細個時候嘅環境喇！」舒淇坦言童年記憶可謂真真假假，畢竟已40多年前的事情，當時發生過的事如今就當發了一場夢。
《回魂計》暗示有第2季
舒淇帶媽咪睇《女孩》自言沒有緊張，她重提入行至今已多次談起兒時幾乎被母親打死，母親卻答：「邊有？有嗎？」舒淇認為不同年代教育方式亦有不同。舒淇坦言對《女孩》的票房有些少壓力，不希望片方要蝕錢，亦擔心今後開拍文藝片難再找到人投資，又表示未有自掏腰包，但就會請食飯慰勞大家，除了《女孩》，她在過往10年亦有兩、三個劇本同時進行，都是描寫人性的文藝片題材。《女孩》將報名明年下屆金馬獎，舒淇希望自己的作品可以獲提名，大讚片中的小演員好比心機。至於夥拍李心潔的Netflix劇《回魂計》大受歡迎，劇集更埋下伏線，問到是否會有第季，舒淇立即奸笑，並表示劇集反應不錯相信亦有機會。