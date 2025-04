舞台劇獎2025｜蘇玉華封劇后自爆與潘燦良「互片」 劇帝梁祖堯繼續應講的故事

「第33屆香港舞台劇獎頒獎禮」日前於灣仔碼頭的一餐廳自資舉行,70位評審委員在今屆71齣舞台劇中,投選得獎者,頒發了26個常設獎項。今屆跟去年一樣,未能獲得香港藝術發展局資助,亦不獲康樂及文化事務署場地支持,盡管資源短缺,正如本屆主題「The Show Must Go On」所言,猶幸在各界熱心人士鼎力支持下,頒獎禮最終得以順利舉行。

The Show Must Go On

會長馮祿德在頒獎禮甫開始,便高呼:「The Show Must Go On!」他分享道,早前在設計紀念品時,特別搜集一些戲行用語,印在書簽上。最終找到這句金句,覺得既有代表性,又深刻反映戲劇人的精神,於是索性將「The Show Must Go On」定為第33屆舞台劇獎的主題。他致辭時表示:「差不多每一位前輩、每一位戲劇老師都教導我們,無論發生甚麼事,這台戲都一定要演下去。無論是籌備、排練,甚至演出期間,都難免會遇到各種突發情況與困難;但設法令每一場戲更好,正正就是我們戲劇人的基本態度。救戲的過程,往往驚險又刺激——但這就是戲劇人,我們總是在困境中堅守理想,秉持信念,努力創作,奮力向前!」

梁仲恆奪男配角獎:恨咗好耐

風車草劇團憑《Di-Dar》奪得七項大獎成為本屆大贏家,包括:最佳製作、年度優秀製作、最佳男主角(喜劇/鬧劇)梁祖堯、最佳女主角(喜劇/鬧劇)邵美君、最佳男配角(喜劇/鬧劇)葛民輝、以及最佳音響設計-陳詠杰及最佳填詞-晴天林,成績可喜可賀﹗梁仲恆亦憑風車草劇團的《餐廳》奪取首個最佳男配角( 悲劇/ 正劇)獎項,他領獎時興奮大呼:「我恨咗好耐喇!」此外,本屆更首次設立五項音樂劇的獎項,分別有最佳音樂劇男女主角、男女配角及最佳音樂劇編舞,以表揚及鼓勵一眾優秀的音樂劇工作者。