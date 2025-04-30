舞台劇獎2025｜蘇玉華封劇后自爆與潘燦良「互片」 劇帝梁祖堯繼續應講的故事

「第33屆香港舞台劇獎頒獎禮」日前於灣仔碼頭的一餐廳自資舉行，70位評審委員在今屆71齣舞台劇中，投選得獎者，頒發了26個常設獎項。今屆跟去年一樣，未能獲得香港藝術發展局資助，亦不獲康樂及文化事務署場地支持，盡管資源短缺，正如本屆主題「The Show Must Go On」所言，猶幸在各界熱心人士鼎力支持下，頒獎禮最終得以順利舉行。

The Show Must Go On 會長馮祿德在頒獎禮甫開始，便高呼：「The Show Must Go On！」他分享道，早前在設計紀念品時，特別搜集一些戲行用語，印在書簽上。最終找到這句金句，覺得既有代表性，又深刻反映戲劇人的精神，於是索性將「The Show Must Go On」定為第33屆舞台劇獎的主題。他致辭時表示：「差不多每一位前輩、每一位戲劇老師都教導我們，無論發生甚麼事，這台戲都一定要演下去。無論是籌備、排練，甚至演出期間，都難免會遇到各種突發情況與困難；但設法令每一場戲更好，正正就是我們戲劇人的基本態度。救戲的過程，往往驚險又刺激——但這就是戲劇人，我們總是在困境中堅守理想，秉持信念，努力創作，奮力向前！」 梁仲恆奪男配角獎：恨咗好耐 風車草劇團憑《Di-Dar》奪得七項大獎成為本屆大贏家，包括：最佳製作、年度優秀製作、最佳男主角（喜劇／鬧劇）梁祖堯、最佳女主角（喜劇／鬧劇）邵美君、最佳男配角（喜劇／鬧劇）葛民輝、以及最佳音響設計-陳詠杰及最佳填詞-晴天林，成績可喜可賀﹗梁仲恆亦憑風車草劇團的《餐廳》奪取首個最佳男配角（ 悲劇／ 正劇）獎項，他領獎時興奮大呼：「我恨咗好耐喇！」此外，本屆更首次設立五項音樂劇的獎項，分別有最佳音樂劇男女主角、男女配角及最佳音樂劇編舞，以表揚及鼓勵一眾優秀的音樂劇工作者。

蘇玉華演獨腳戲封后 自爆以婚姻作賭注 謝君豪爆笑登場，主持頒發最佳男女主角等多個重要獎項。鄧偉傑憑《六號病房》奪得最佳男主角（悲劇／正劇），他特別感謝兩位小朋友，並寄望劇壇能繼續發光發熱。蘇玉華則憑獨腳戲《完美證供》勇奪最佳女主角（悲劇／正劇），她在台上深情感謝導演潘燦良：「佢係我嘅導演，亦都係我老公。當我知道佢要做呢部戲嘅導演時，我心諗：呢鋪真係攞婚姻作賭注。排練過程中，我哋係刀光劍影，好多『互片』時刻。但最終我發現，原來我哋可以有更大嘅包容同愛護，喺戲劇之名下，去共同完成呢份創作。我好多謝你，如果冇你，我係冇可能完成呢個『不可能的任務』。」她亦感謝劇協仝人：「呢個頒獎禮，一定要繼續搞落去！」並鼓勵大家要繼續努力，灌溉香港戲劇的土壤，讓下一代、再下一代，走出更出色的道路。 隨後，蘇玉華頒發最佳男主角（喜劇／鬧劇）獎項予《Di-Dar》的梁祖堯。梁祖堯激動表示：「今日我可以代表好多人講心聲——無論有冇被提名，每一位都係好開心，因為我哋真係好愛呢個行業。我哋行過好多好多困難嘅路，但我哋會堅持落去，無嘢可以阻到我哋！」他更加重語氣，再一次強調：「無嘢阻到我哋！」梁祖堯續指，無論如何都會努力講好想講的故事，並以自己賺回來的智慧，繼續熱愛這城市、熱愛身邊的人。

