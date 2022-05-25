舞台劇《二人餐》加場 釗峰孖吳海昕開P拍宣傳海報

舞台劇《二人餐》已第四度公演，今次換上全新演員陣容，由C AllStar的梁釗峰、《二月廿九》女主角吳海昕及ViuTV一哥強尼孭飛，8月26日至9月4日假沙田大會堂文娛廳演出，門票上周開售即火速售罄。主辦單位今日宣布加開9月6日至9日12日共6場，將於 後日（27日）上午10時於art-mate 公開發售。

《二人餐》於2006年7月首度登場，今年換上三位舞台劇初哥演出，令人感覺煥然一新。日前，釗峰、吳海昕、強尼，以及今次音樂部份的揸弗人「新青年理髮廳」成員歐陽德輝，一同拍攝《二人餐》之宣傳海報，四人齊穿靚衫扮開party，幕後工作人員就落力地噴紙炮，營造出熱鬧氣氛。

演出一個很經典的劇目，釗峰、吳海昕和強尼揚言興奮多於壓力，他們爆料指導演馬志豪下禁令，禁止他們翻看彭秀慧、張銘耀（German）和徐羨曾之前的版本。釗峰說：「《二人餐》係一齣好成功嘅舞台劇目，我知道要演呢個舞台劇嘅時候，想搵彭秀慧老師嘅版本嚟參考吓，點知導演馬志豪唔准，佢唔想我哋被之前嘅版本影響，今次要任我哋玩。」在旁的吳海昕說：「係呀，未收劇本之前導演都好神秘，佢想我哋用自己嘅Style去演。我哋已經開始讀劇本和夾歌，我對音樂唔係好熟悉，好彩有釗峰帶住我係咁練習，依家一見面就自然會起歌。」釗峰說：「我一見到大家，腦海立即浮現歌詞，情節湧現，進入狀態。」強尼說：「大家都知彭秀慧演得好，我仲跟張銘耀學演戲，可想而知之前個版本有幾勁。加上知道釗峰和吳海昕係今次男女主角，我唔使考慮，一口答應！」吳海昕最期待一邊演戲一邊開餐，她喜歡一邊食一邊演戲，會演得更自然，又謂很期待到時全場充滿食物的香味。