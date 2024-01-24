舞台劇《你好，打劫！》門票售罄獲劉德華探班 楊偉倫麥沛東盼世界巡演兼開拍電影版

舞台劇將於2月1日至2月4日假香港藝術中心壽臣劇院公演，今日舉行媒體探班活動，6位演員就率先上演一段讓大家先睹為快，在劇中同樣飾演賊仔的阿卵和麥東，挾持Simon、阿巢、Jocelyn及Sunny四位飾演的銀行職員，強迫他們在警察面前掉轉變做賊人，場面爆笑，而舞台劇門票早前開售，極速售罄，作為導演的達明跟團隊上下都感到非常振奮，阿卵和麥東揚言不止希望加場，更展望舉行世界巡演，甚至開拍《你好，打劫﹗》電影版！

阿卵跟麥東前年在《正義迴廊》中飾演殺人案共犯，今次兩位就轉為賊仔拍檔，他們指舞台劇門票售罄反應熱烈，期待加場，阿卵表示：「感覺幾神奇，一嚟呢套係舞台劇作品，大家都知道可能今年市道又可能真係唔算好，但都好快賣晒。」兩位戲內戲外都默契十足，同聲表示希望世界巡迴演出，更輪流笑指想去肯雅，津巴布韋等，站在兩位主角中間的Jocelyn就想去吳哥窟演出，說要宣揚粵語文化。出身名門、本身有40億千金之稱的Jocelyn，更即場被麥東慫恿投資開拍《你好，打劫﹗》電影版：「試下投資囉，你有冇試過投資一啲戲劇，不如你開一套戲啦。」Jocelyn就即場推開話題，叫老闆華仔考慮一下。麥東跟Jocelyn又預告劇中會上演一場貼身舞，叫觀眾期待，不過Jocelyn要借機投訴麥東：「佢跳到出晒汗，每次都跟住我哋要再練時候，佢都話等陣我要唞下先，畀啲時間我先可以再嚟。」Joyceln又指麥東練跳期間多次令她滑落地下，麥東指一切都是刻意安排：「我嗰啲係企唔穩，戲嚟㗎，全部都係戲，你非常輕，你一啲都唔重，哈哈。」

不止跳舞，今次演出可謂考驗一眾演員體力，事關達明透露演出時候並無安排後台人員轉景：「所有嘅道具，場景嘅轉換由演員們一手一腳去做，你係唔相信，佢哋冇得去休息冇得走咗去㗎，基本上好少有6個演員的演出係全程無離開過舞台。」演出亦不設中場休息，所以演員們要一口氣演出兩小時，阿卵笑言怕放錯道具位置，阿巢又指不敢演出前喝太多水。