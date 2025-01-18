舞台劇《試鏡》女主角蘇子情低胸T-back上陣 孖游學修上演埋身激情戲

整個90分鐘的舞台劇演出，沒有中場休息、也沒有其他演員，由頭到尾都由游學修、蘇子情二人擔起，大量台詞、走位再加上演出時要穿插現實與戲中戲，謝幕時蘇子情鬆了口氣，游學修則少有的沉默，只有深深向台下觀眾鞠躬謝幕。

由游學修與蘇子情主演、朱栢謙執導的十場舞台劇《試鏡》，昨晚（1月17日）於香港藝術中心壽臣劇院首演，吸引了不少圈中她友來捧場，包括鍾雪瑩、張錦程、梁雍婷等。劇中游學修飾演導演Thomas，遇上一位遲到又賴死不走來試鏡的女演員Vanda（蘇子情飾演），子情以性感低胸T-back 裝束上陣，相當吸睛，二人更有埋身的激情戲，睇到觀眾熱血沸騰。

完騷後，蘇子情表示︰「仲係好興奮，期待觀眾反應，希望再做好啲。」被問到性感造型會否擔心走光，蘇子情笑言已以不同動作給服裝同事審視，同時做足安全措施，非常放心；問到游學修完成第一場有否鬆口氣，他說︰「未得住，之後仲有9場，仲要要好好準備。」至於謝幕時為何十分寡言，他表示是想大家早點返屋企，所以少說話。他亦透露早前排練時睡得不好，近日嘗試冥想令睡眠改善了，加上每日早上做運動，有所幫助。

蘇子情的戲服十分性感，問到游學修在台上直視她時有否尷尬？游學修說︰「冇喎，都大個，見識過啦！尷尬？望男人怕羞啲。」其實，游學修拍攝場刊劇照同樣性感，他穿上女裝黑絲襪，大騷美腿，問他穿上女裝拍照時有否心理關口？他說︰「佢哋讚我對腳好靚，所以都冇事，但著女裝唔可以多試，怕上癮。」 此外，日前香港電影評論學會公布新一屆的得獎名單，當中游學修憑《看我今天怎麼說》以一票之差輸了給影帝劉青雲，問到他有沒有飲恨？他笑言︰「我有同朱栢謙講，又係一票，係開心嘅，因為啲報導大肆宣揚，大家都知我同劉青雲只係一票之差，幾光榮嘅事，如果冇人知就真係唔開心，今次阿雪（鍾雪瑩）都係差一票。」談到金像獎將至，他有否幫自己拉票？他說︰「影帝？過多幾年先啦，阿雪佢好看淡名利先攞到（指金馬影后），我都要睇淡啲。」