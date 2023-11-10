舞台劇《雷雨》群星撐場 周慧敏 黎瑞恩 邵美琪大讚製作認真

由出品人兼導演及男主角為粵劇小生陳培甡，製作的舞台劇《雷雨》連日來獲多位圈中人及名人捧場，首演場有陳慧嫻、張衛健、蔡一傑、張叔平等出席，第二場更有周慧敏、黎瑞恩及邵美琪結伴欣賞，睇足全場更到後台打氣。周慧敏(Vivian)與黎瑞恩本身與時裝設計師陳華國及陳希寶(George)稔熟，她們的演唱會舞台服裝，均交由陳華國設計，加上陳希寶亦為服裝設計師，對方首次跨界演舞台劇，當然要來支持。