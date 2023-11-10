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娛樂
2023-11-10 20:48:13

舞台劇《雷雨》群星撐場 周慧敏 黎瑞恩 邵美琪大讚製作認真

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生活

周慧敏大讚黎燕珊穿上旗袍在台上很美。

 

由出品人兼導演及男主角為粵劇小生陳培甡，製作的舞台劇《雷雨》連日來獲多位圈中人及名人捧場，首演場有陳慧嫻、張衛健、蔡一傑、張叔平等出席，第二場更有周慧敏、黎瑞恩及邵美琪結伴欣賞，睇足全場更到後台打氣。周慧敏(Vivian)與黎瑞恩本身與時裝設計師陳華國及陳希寶(George)稔熟，她們的演唱會舞台服裝，均交由陳華國設計，加上陳希寶亦為服裝設計師，對方首次跨界演舞台劇，當然要來支持。

 

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黎燕珊最開心在後台重遇張叔平和星級髮型師Herman Law，大談當年一齊合作電影《喜寶》。

Vivian等緊好劇本

Vivian稱過往曾看過陳培甡兩齣粵劇和今次以時裝演周萍完全兩個感覺，配上陳華國的服裝，具有豪門大少風範好入戲，而且各演員的服裝造型顯見陳華國心思，她更大讚黎燕珊穿上旗袍型態好靚，Vivian說：「珊姐演得好好，加上造型配合，真係好難得有個好角色。」問到她有否心郁郁想演舞台劇，Vivian表示一直都有人邀請，不過未遇到一個好角色又適合自己演，所以不想夾硬演，只隨緣不強求。

曾經演過舞台劇的黎瑞恩，了解演舞台劇絕不容易，她欣賞今次台前幕後班底的合作把一台戲演得好精彩：「相信再濃縮一點會更緊湊。」而熱愛戲劇亦有演舞台劇經驗的邵美琪，在後台讚黎燕珊為演好角色減10多磅好專業，因為穿上旗袍型態的確與別不同。

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周慧敏、黎瑞恩及邵美琪，大讚黎燕珊演得精彩 。

珊姐後台重遇張叔平 重提被取笑有腩

黎燕珊最開心今次在後台重遇大師級造型師張叔平，和星級髮型師Herman Law，她說：「當年我拍電影《喜寶》，阿叔(張叔平)係美指加上Herman設計髮型，阿叔當時取笑我，你睇下自己個肚腩？自始之後，我就唔俾自己有肚腩 ! 所以今次後台重遇，就同阿叔重提呢件事，大師一句話都影響咗我咁耐呀。」至於珊姐一對仔女會否來捧場支持呢， 「阿仔在外地工作，佢睇完我舞台上嘅演出照片，就大讚特讚，話完全唔使擔心我， 話我一定掂。囡囡就當然會來捧場啦。」

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黎燕珊最開心在後台重遇張叔平和星級髮型師Herman Law，大談當年一齊合作電影《喜寶》。

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