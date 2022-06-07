艾妮自掏銀包請人伴奏演出 去婚宴遇過新人嗌大交

艾妮（Elly）早前擔任婚紗展活動表演嘉賓，由於她的單曲大多是慘情歌為主，為配合大會主題，她便自掏腰包請來結他手伴奏，演繹四首情歌，包括：早前由曾比特翻唱而大熱的《初戀》、黎明的《夏日傾情》、Minnie Riperton的《Loving you》及周杰倫的《告白氣球》。

Elly表示，未簽約公司前經常受邀於婚宴獻唱，曾為近百場婚宴演出過，問到最難忘經歷，Elly說：「一對新人突然嗌交，嗌到連march-in都cancel咗，都驚㗎。」問到出席結婚節會否勾起一顆恨嫁的心，Elly坦言唔會，「一嚟未遇到合適嘅人選，二嚟剛剛我同事幫我改咗個名叫做『吳憂嫁』。」

她解釋道：「首先，我本身嘅歌都係慘情歌，所以唔可以喺呢個場合唱，所以自己出錢請結他手嚟做伴奏，係咪好抵得諗先。跟住，我又自己拍、自己剪自己個youtube頻道嘅片，完全係十分獨立，係男人都鍾意獨立嘅女性啦，係咪 ?」不過太獨立，可能會嚇怕追求者 ，Elly完全冇有怕，笑說：「唔怕呀，因為我抵得諗吖嘛，所以如果我鍾意嘅男人想我冇咁獨立，唯有我抵諗啲，即刻秒變唔獨立，係咪好正 ?」