艾妮赴日錄音獲名師監製 沉寂3年再出發

艾妮(Elly)早前推出全新Hi-Fi碟《TOKYO BLOOM》，全碟到日本錄製，更請來日本頂尖音樂製作人木村正和和安部潤聯手擔任監製。這次日本之旅，亦令Elly眼界大開，令沉寂3年的她火力全開，誓要令自己的夢去得更遠。 Elly曾參加過《超級巨聲3》，當年的冠軍是廖仲謙，亞軍及季軍分別是馮允謙和譚嘉儀，三甲只有馮允謙和譚嘉儀仍全力發展音樂事業。Elly那時候完成學業後，便成為護士，一當便6年。Elly亦興幸那6年穩定的收入，支持她的音樂夢，亦因為醫院工作疲於奔命，令她現在非常捱得。「過去3年消失嘅，可以今年建立返，我依家盡可能每個星期拍片，又會拍劇，有時間喺屋企就練琴，希望可以學埋結他，依家工作多咗，休息時間縮短，但我以前做護士都係瞓幾個鐘咋！」Elly說。

日本之旅後大開眼界 Elly跟英皇簽約後，於2020年推出Hi-Fi大碟《Closer》，唯她出道的時間撞正疫情，大量演藝工作取消，一下子令她的曝光率大減，只好在自家頻道製作影片，又自彈自唱，但求她的歌聲可以傳到不同人的耳中。Elly稱不少人留言給她稱其聲音很舒服，「如果可以嘅話，我想之後可以寫啲令人治愈心靈嘅作品，等大家可以放低好緊張或唔開心情緒。」她表示日本錄音這次經驗，令她明白到自己的不足，更啟發她要向創作歌手的路進法。「我真係有仔細有諗過之後要點做，呢次日本錄音真係學到好多嘢，直情覺得自己係井底之蛙！」

錄音突然叫停 Elly在《櫻花機下》的作曲人伍卓賢穿針引線下，與頂尖音樂製作人木村正和和安部潤合作，就連錄製音樂的樂隊也是享負盛名。「我去到真係覺得自己係一個no body，成件事都好夢幻！最難係要用日文溝通，監製好嚴格，錄製過程都好大壓力。」在有限時間要錄歌、拍MV，而且中間更試過拍子及唱出來的感覺出錯，一度令監製叫停，嚇得Elly在現場要立即重整心態。她說︰「我真係好驚，明明做定功課過去，去到好似咩都唔識，原來我有好多嘢未學到。同一時間我覺得音樂係好大，就算監製佢哋唔識廣東話，我唔識日文，因為音樂而成為大家橋樑。」 過去Elly曾有兩首自已的作品，今次新碟依舊是翻唱別人的曲，但不同的是，翻唱歌曲都是近年大熱的流行曲，有張天賦的《記憶綿》、陳卓賢的《鯨落》等，她希望令大家知道Hi-Fi碟並非只限唱很舊很舊的金曲，新歌也可以，同時亦可以為女生在唱K時，多一個女聲版本選擇。

40歲前要闖出名堂 日本錄音的過TOKYO BLOOM程，跟香港完成不同，見到日本人精益求精的態度，深深影響了Elly。「今次同佢哋合作，我好希望之後有自己嘅歌，都可以再次搵佢哋做編曲。我好希望可以抽到時間去進修音樂，提升自己造詣。」今次出碟，亦令Elly覺得現在才是真正讓她面對觀眾的時候，她也把握著不同的機會，增加自己的曝光、如接拍廣告、電影及劇集。她希望能在40歲前，好好幹一番事業。「我29歲先簽公司，放棄咗護士要投入歌唱事業，我唔會俾自己咁易放棄！」