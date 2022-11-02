艾威大爆離婚原因 與前妻陳美玲打牌有關

現年63歲的藝人艾威與前妻陳美玲（Lisa）於2020年突然宣佈結束18年的婚姻，當時雙方表示不涉及第三者，只是二人步伐不一致。最近二人一起亮相內地真人騷《再見愛人2》，節目中艾威大爆離婚的原因，原來是與「打麻將」有關，而Lisa卻直言分開多年仍很愛對方，並一度在鏡頭前爆喊。

艾威曾為Lisa 治療腫瘤花光百萬積蓄，但最終二人離婚收場，他在節目中盤出離婚原因，艾威表示：「打麻將這個問題討論好久，好多次了。就是在這同一個問題上面糾纏，我覺得好累。你真的不能打麻將，你再打一次麻將就代表我們離婚了。然後第二天早上，我再說一遍，你再打一次就代表離婚，我不會再說任何一句話，三個月之後然後她若無其事地告訴我去打麻將。」

Lisa 死性不改，自此兩夫妻極少溝通，而艾威以猙獰的一面繼續大爆：「她五年前是她答應的，她可以打到晚上十一點鐘，只是她控制不了自己，她一打麻將電話都不會回的，她一坐下去就我爸爸姓甚麼（都不知道），然後她又去打麻將，打到三更半夜，第二天早上回來，我說既然你不能控制自己，不要再打了，我已經很討厭我們討論打麻將的問題，討論過幾十次，絕望，一直我腦袋裡面想，為什麼她選擇麻將不選我。」他更表示離婚是唯一能解決問題的方法。

而Lisa 則謂：「我都有跟他解釋的，但是他不會聽你解釋的。」更表示有後悔因打麻將一事而導致離婚，不過她坦言離婚後仍愛着對方：「我們兩個分開了這麼多年，但我依然很愛他。」Lisa更一度對住鏡頭爆喊，其後二人攬實共舞，未知經過節目的撮合，在為期18日的旅程中，艾威會否與前妻破鏡重圓，在節目的最後一期就會知道，大家都拭目以待。