艾威念亡妻陳美玲「她沒有消失過」 無忘記只能把傷感放下

艾威太太陳美玲(Lisa) 於5月18日因肝癌惡化，等不及肝臟移植便離世，終年61歲。2020年，艾威曾因溝通問題宣布與陳美玲離婚，但離婚後不夠兩年，卻又在《再見愛人2》中重修舊好，可惜只剩下短暫的相處時光。近日，艾威再上《再見愛人》第五季，在節目中，艾威與首季嘉賓郭柯宇重返節目，他更談到已逝的陳美玲，坦言：「她沒有消失」。

生活滿載回憶

時隔3年，艾威重返這個節目，可惜另一半卻已病逝，他有感而發表示：「有時候人生是很難說的...可能是天意弄人啊，（透過節目）又在一起，然後結果鬥不過上天的安排。」被問夜深人靜的時候還會想起太太嗎？艾威表示：「不用特別想，其實每天她都一直在（腦海中）出現。」他透露生活中坐港鐵、轉車，看到站牌就會想起與太太的生活點滴，艾威直言：「我一看到那個牌就想到她了，因為她進了醫院的時候，我每天都去找她。我坐公車，然後又想到，我們商量在哪一個站下車，基本上她是沒有消失的。」他長舒一口氣後續說：「所以我基本上是不能忘記她的，只能把傷感放下、接受。」畫面令人心酸。