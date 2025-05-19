艾威愛妻肝病離世 傷感發文悼念：陽光下再不是兩個人的影子

美玲，妳已非常疲累，請好好休息

艾威在社交網分享拖住老婆手的照片，相中見，Lisa 的手呈深黃色，艾威留言寫道：「美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。雖然陽光下再不是兩個人的影子，縱使飯枱上再不是擺放兩個人的碗筷，儘管看笑片時再不是聽到兩個人的笑聲，美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；雖然手機上再看不到妳的來電顯示，縱使拖羅再聽不到妳回家的腳步聲，儘管威威再聽不到妳回家時開門的聲音，美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；雖然再不用等妳收工回到家才一起吃晚飯，縱使再不用等妳化好靚妝才一起出門口，儘管一切都再不用等妳，美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；雖然駕車時再不用爭拗該行那一條路線，縱使蒸魚時再不用爭拗該蒸多少分鐘，儘管妳親自下㕑時再不用爭拗蝦醬通菜是否過鹹。美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息；但妳的善良，妳的温柔，妳的心，妳的美，會一直都在。」