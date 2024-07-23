艾威與太太原來係《中年好聲音》fans 曾鬧離婚因拍節目復合

《中年好聲音2》的沈宗賢日前在銅鑼灣舉行音樂會與fans見面，當日出場的除了有《中年好聲音》兩屆好友之外，艾威與太太陳美玲亦結伴出席。沈宗賢表示自細有看艾威演戲，是他很喜歡的演員之一。他稱跟艾威完全不認識，但當日是由他一位好友帶艾威夫婦入場，他說︰「佢哋有睇《中年好聲音》呢個節目，之前佢見我喺電視上唱得唔錯，所以呢晚有嚟睇我演出，佢哋都好鍾意。」

打麻雀致婚變 艾威與太太陳美玲於2020年8月宣布離婚，事件震驚全港，由於艾威一向愛錫太太，就算太太患有重病亦不離不棄，二人也一直表現恩愛，但最後竟然鬧離婚，令人無不感到譁然。2022年，二人因為拍內地節目而復合，當時他們在節目中提及離婚的原因是艾威難忍患有多囊肝的陳美玲不愛惜身體，經常打通宵麻將，雙方談判多次不果，艾威才提出離婚。