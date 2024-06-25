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娛樂
2024-06-25 14:00:00

艾粒開騷宣佈加開一場 邀雲浩影拍MV重現《孔雀王子》

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艾粒宣佈《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》終極加開一場。

艾粒宣佈《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》終極加開一場。

艾粒(ILUB)將於9月5日起假麥花臣場館舉行《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，兩場門票昨日(24日)公售即被秒殺，ILUB 於叱咤 903 節目《叱咤樂壇》親證爆滿喜訊，更揚言下次開騷或需等至 2026 年，令不少「粒粒粉」大叫可惜，跪求加場。兩位老爺今天宣佈將於 9 月 7 日加開一場演出，第三場門票於明天(26日)早上10時正公售，望能跟所有「粒粒粉」化身 MK 囝囡，玩轉旺角。

雲浩影擔任艾粒新歌《萬佛朝宗》女主角，重現《孔雀王子》。

雲浩影擔任艾粒新歌《萬佛朝宗》女主角，重現《孔雀王子》。

邀雲浩影重現《孔雀王子》

談及近日乘勢推出最新派台歌《萬佛朝宗》，ILUB 接受《叱咤樂壇》訪問時披露，希望以玩味帶出人生哲理，令大家聽歌後明白到當人生走到掘頭巷，原來都有方法找回信心。至於今次《萬佛朝宗》MV 請來雲浩影（Cloud）擔任 MV 女主角，ILUB 透露概念原來是繼《滿清十大酷刑》(1994 年)後，另一套影響二人成長的電影回憶，ILUB 解釋：「因為我哋都好鍾意電影《孔雀王子》（葉蘊儀主演，1989 年）嘅奇幻感覺，想由有仙氣嘅靚女重現當中經典場面，大風吹起一片雲湧，我哋就諗起雲浩影！」ILUB 更首次分享 MV 拍攝花絮照片，二人和 Cloud 穿上奇幻感服裝完美重演電影中各種手印。對於粉絲觀賞 MV 後大讚「荷里活級」特效，ILUB 特別感謝現今的 AI 及電腦特技，大大降低製作成本，二人更搞笑說：「特技效果只係花咗我哋兩蚊，最貴係泊咗嗰8粒鐘嘅車位。」

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