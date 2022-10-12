艾粒預告開騷有驚喜 獲粉絲辦展覽回顧成軍20年

艾粒（ILUB）將於本月20日至23日在九展開騷，適逢艾粒出道20週年，忠心的「粒粒粉」早前已率先為偶像炮製應援巴士送驚喜；而臨近開騷，「粒粒粉」再花盡心思，特別於下周開騷的九展StarHall場地樓下，斥資租了一商鋪並佈置成展覽場館，為偶像再送上「ILUB 20th Exhibition 2022 艾粒二十週年展」，現場更會派發紀念品和應援物。二人得知此消息，即使忙於綵排，昨晚(11/10)也特別抽空前往預覽此展覽。

艾粒超感動

二人一踏進現場便被「粒粒粉」精心準備的驚喜感動不已，當奴說：「個感覺就好似睇緊自己嘅時間囊！」占則表示：「好感動！呢個展覽嘅資料詳細過維基百科！」被粉絲的熱情感動，二人亦承諾下週開騷必定會為大家帶來驚喜！

現場除了設有影相區予粉絲打卡，還有很多來自各位「粒粒粉」的珍貴展品，包括過往演出門票、雜誌封面、二人過往撰寫廣播劇的親筆手稿等。現場還設有一幅接近10米長的相片牆，展示了不同時期的艾粒，藉此回顧艾粒20年以來的作品，見證二人一個又一個的經典時刻：當中包括艾粒於叱咤台上領獎時的相片、艾粒電視台被日本節目討論的新聞、以及首次於紅館演唱會上哭崩的畫面等等，讓一眾新舊粒粒粉一同見證艾粒的成長，印證了二人歌詞「回看那十幾的我」。