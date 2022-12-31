艾粒《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》宣布加開第四場 紅隧廣告牌供粒粒粉打卡

為了準備是次演出，當奴在較早前曾預告少爺占將會在今次Part2騷中「踏出另一步」，更公開叫他們的排舞老師要為此做好準備，令人不禁猜測少爺占在這次演出會否勁歌熱舞。當奴亦於網上立下誓言：「要踢王鳳女士呢個妖孽返去砵蘭街，唔好搞搞震！」，令人非常期待兩位在演出期間的互動！

海報勁有型 公尋收返錢

早前，當奴曾指卡通版宣傳海報，將他畫得很醜樣，商台特意在紅隧放置全新版本的巨型廣告牌，當奴與少爺占化身王鳳女士及銀河道士，讓駕駛人士或行人均能一睹經典廣播劇人物的風采。二人看到廣告牌後均難掩心中喜悅 ：「嘩！係我地呀，今次張海報無論係真人定係造型方面都影到我地勁有型！」不過，型係要代價，當奴笑言，「不過上次我話只要影得靚，我會夾返錢，公司真係收返我錢囉！」。ILUB的紅隧跨年廣告牌將會由即日起擺放至明年1月12日，供「粒粒粉」打卡，一同見證王鳳女士及銀河道士的華麗登場，並在跨年期間將歡笑聲傳遞開去。