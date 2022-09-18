艾粒20周年專訪｜大爆互頂舊事 當奴係屁屁探元祖？ 少爺占：You are special

要頂一個人，頂足20年，絕不簡單，當最賤的我遇上更賤的你，從當年I Love You Boyz(ILUB)的少爺占和當奴 到今日，艾粒將「一有事梗撐你/我加你就變我哋」發揚光大，說的不止是阿占(甄子康)與阿奴(唐劍康)，還有兩人與「粒粒粉」(艾粒粉絲暱稱)的情誼。今年艾粒組成20周年，兩人宣布於10月假九展Star Hall舉行《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十 ICHIBAN 香港之夜》，3場火速爆滿後，加開10月23日一場。兩人接受本報專訪時表示，原打算分別在2月和10月舉行Talk Show和演唱會，但因第五波疫情要臨時變陣，惟一不變是這對都巿傳奇，仍會合力上演娛樂大家的好戲。 小確幸 可自娛 記得去年初，艾粒推出《奇妙事不斷有》，唱著「由失到再創造/人人大念咒/奇妙事不斷有」，事隔1年，全城幾乎停頓，與世界隔絕，兩人無奈取消2月的演出，但一直move on，全力籌備10月的演出，並與不同的音樂人合作，由去年底的《組合》後，今年已先後推出《邊個話你醜》和《One Way》，問兩人如何調整心情？阿占認真回應說：「其實我們做節目、推出歌曲，或拍一些短片po上social media，有部分也是自娛，在大確幸未出現時，就像台灣一樣，多留意一些小確幸。當面對公眾時，我們也盡量令大家開心。」阿奴續說：「大家的生活已經充斥難預料的事，為何還要聽你發牢騷，我們的唔開心都不算甚麼，最緊要繼續身體健康夠長命，才有機會讓奇妙事出現。」

河童頭與輪椅占 為迎接20周年，艾粒密密推出新歌，為了讓歌曲注入新鮮感，兩人笑言特地跟不同的唱作「四眼仔」合作，第一位是《組合》的作曲人吳林峰，阿奴笑言，「佢寫千字文話一邊喊一邊寫歌，將從細到大聽我們的感覺都放入去，原來我們以前做節目，沒想過影響很多人，原來我們影響了其中一位四眼歌手是吳林峰，後來又能為我們寫歌，我自己都覺得幾感動。」歌曲繼續由兩人親自填詞，歌詞寫著「有事我頂你」，兩人又有甚麼互頂的深刻經歷？阿奴率先說：「有次我被狂人扑濕個頭，佢要自己一個做節目，我估那時的他是最辛苦，一方面要擔心我，但又要跟其他拍擋嘻嘻哈哈。」阿占爆笑回應：「其實佢好快已經帶著河童頭回來，因為頭頂的頭髮剃晒，只剩下側邊……你講咗我頂你的經歷，我冇嘢講喇！」大把貨的阿奴繼續說，「大約15年前有次佢拍節目扭斷腳，因為跳舞時個身轉，但腳沒有跟住轉……」阿占搶白說：「跟住我又繼續做，(阿奴：撐住拐杖做！)好似坐輪椅做……」到底是拎拐杖或是坐輪椅，可能粒粒粉會清楚。

河童頭與輪椅占 為迎接20周年，艾粒密密推出新歌，為了讓歌曲注入新鮮感，兩人笑言特地跟不同的唱作「四眼仔」合作，第一位是《組合》的作曲人吳林峰，阿奴笑言，「佢寫千字文話一邊喊一邊寫歌，將從細到大聽我們的感覺都放入去，原來我們以前做節目，沒想過影響很多人，原來我們影響了其中一位四眼歌手是吳林峰，後來又能為我們寫歌，我自己都覺得幾感動。」歌曲繼續由兩人親自填詞，歌詞寫著「有事我頂你」，兩人又有甚麼互頂的深刻經歷？阿奴率先說：「有次我被狂人扑濕個頭，佢要自己一個做節目，我估那時的他是最辛苦，一方面要擔心我，但又要跟其他拍擋嘻嘻哈哈。」阿占爆笑回應：「其實佢好快已經帶著河童頭回來，因為頭頂的頭髮剃晒，只剩下側邊……你講咗我頂你的經歷，我冇嘢講喇！」大把貨的阿奴繼續說，「大約15年前有次佢拍節目扭斷腳，因為跳舞時個身轉，但腳沒有跟住轉……」阿占搶白說：「跟住我又繼續做，(阿奴：撐住拐杖做！)好似坐輪椅做……」到底是拎拐杖或是坐輪椅，可能粒粒粉會清楚。

屁屁樣 發揚光大 另一位合作的四眼唱作人是Gareth. T(湯令山)，阿占表示想跳出廣東歌傳統曲式，嘗試外國曲風的類型，配上「好艾粒」的歌名《邊個話你醜》，阿奴笑言「醜」是大眾對艾粒的評價，「邊個話你醜，這句說話好有趣，看似是一條問題，其實也是一種鼓勵，我們向來搞笑又勉勵大家，大家身邊總有不太靚的人，但世界只有一個你，不會有人跟你一樣，佢經常跟我說，唔好常常話自己矮和醜，你是最特別，You are special，呢句亦係我第一句學的英文。」談到被指醜的經驗，阿奴自爆，「廿幾年前，試過被人話個樣似「屎忽」，剛出來工作，我接當時的女友放工，女友話有同事想佢，同佢講我個樣似追我女友告訴我，同事說我的樣貌似『屎忽』，追唔到我女友就用言語攻擊，男人老狗當係耳邊風……雖然我記到今日，但記到今天……唔好以為係笑話，動畫《屁屁揁探》就是屎忽樣，我的樣貌真是創先鋒！」看著一臉陶醉的阿奴，阿占笑到喼喼聲，問到可有類似經歷，他秒回：「無！通常是我鬧人，尤其見電台同事衣著每況愈下，試過開咪鬧人！」 少爺占變慈父 由廿歲出頭的小伙子到今日人到中年，談到兩人的改變，阿占笑指阿奴都愛買名牌，最大改變是近來沉迷NFT投資，至於他本人就由當年的少爺占轉為暖爸，阿奴大爆：「佢由一個𡃁仔變成慈父，大家都知佢有幾疼錫兒子，但冇見過佢點望住兒子，當然也不是只有我看到，例如睇首映，佢會叫兒子不要坐在當奴叔叔旁邊，因為我會一拳打過去……佢以前係band友、搞生意，鍾意點就點，現在做咗爸爸，所有事情都為個仔。」阿占點頭和應，不禁慨嘆，「呢幾年出世的小朋友都幾慘，所有相都有口罩，放暑假又冇去公園……慶幸個仔已經8歲，5歲前也盡力帶佢去見識世界，拍過不少照片，這些對小朋友的成長很重要。」