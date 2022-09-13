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娛樂
2022-09-13 12:32:53

艾美獎2022｜米高基頓 雅曼達施菲勇奪迷你劇視帝視后

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艾美獎2022｜米高基頓 雅曼達施菲封迷你劇視帝視后

金球獎影帝米高基頓憑《毒癮》勇奪最佳迷你劇的男主角殊榮。

74屆艾美獎已在美國加州圓滿結束，金球獎影帝米高基頓（Michael Keaton），憑住《毒癮》（Dopesick）勇奪最佳迷你劇的男主角殊榮，他上台領獎時表示：「我小時候看了很多牛仔、黑幫電影，自己亦開始演起來，我的家人在一旁看着，但他們從來不會阻止我，甚至還叫我表演給他們看。很感謝我的家人，他們從來不會笑我蠢，這讓我對自己很有成就感。」最佳迷你劇女主角方面，由Disney+劇集《新創大騙局》（The Dropout）的雅曼達施菲（Amanda Seyfried）獲得，她首次獲艾美獎提名便一擊即中，雅曼達接受獎項時興奮表示：「得獎的感覺的太好了，感謝影視產業，感謝艾美獎，謝謝喜歡我及認識我的各位，感謝Katherine Pope打造這套劇集，還有《新創大騙局》團隊夥伴， 謝謝我的家人，我愛你們！」

雅曼達施菲靠Disney+劇集《新創大騙局》一擊即中封迷你劇視后。

雅曼達施菲靠Disney+劇集《新創大騙局》一擊即中封迷你劇視后。

與此同時，喜劇組方面，Apple TV+原創劇《乜都得教練》（Ted Lasso）奪第喜劇組最佳劇集，男主角積遜蘇迪堅斯 (Jason Sudeikis) 還再度蟬聯艾美獎喜劇最佳男主角，而飾演過氣球星變身助教的Brett Goldstein則第二度獲頒最佳男配角。喜劇組視后就由《天后與草莓》（Hack）的Jean Smart奪得，而《小學風雲》（Abbott Elementary) Sheryl Lee Ralph則成為最佳女配角。

Apple TV+原創劇《乜都得教練》再奪喜劇組最佳劇集，男主角積遜蘇迪堅斯還再度蟬聯贏最佳男主角。 在《乜都得教練》中飾演助教的Brett Goldstein第二度獲頒最佳男配角。
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