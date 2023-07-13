艾美獎2023｜《傳媒家族繼承人》27項提名 3主角爭視帝

第75屆艾美獎(Emmy Awards)今日公布提名名單，HBO作品獨領風騷共獲127項提名，當中劇集《傳媒家族繼承人》(Succession)獲27項提名，包括最佳劇集、視后(Sarah Snook)、男配角、編劇等，劇中女主角Sarah Snook與《最後生還者》Bella Ramsey、《使女的故事》Elisabeth Moss、《頭號外交官》Keri Russell爭視后。《傳媒》劇中飾演父子的3位主角Brian Cox、Kieran Culkin與Jeremy Strong齊齊角逐視帝，實屬罕見，亦引證《傳》劇質素之高。

Netflix 獲 103 項提名 提名之多僅次HBO就有Netflix的103項，人氣劇《王冠》(The Crown)入圍最佳劇情劇集，但對手強橫，包括《傳媒家族繼承人》、《最後生還者》、《權力遊戲》前傳《龍之家族》等。Netflix影集《星期三》(Wednesday)與《大熊餐廳》(The Bear)、《乜都得教練》(Ted Lasso)、《漫才梅索太太》等角逐最佳喜劇。角逐喜劇視帝有《乜都得教練》Jason Sudeikis、《大熊餐廳》Jeremy Allen White、《破案三人組》Martin Short等。《星期三》Jenna Ortega、《漫才梅索太太》Rachel Brosnahan、《小學風雲》Quinta Brunson等爭奪喜劇視后。頒獎禮於今年9月18日舉行。