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娛樂
2023-07-13 19:45:18

艾美獎2023｜《傳媒家族繼承人》27項提名 3主角爭視帝

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《傳媒家族繼承人》第4季獲艾美獎27項提名。

《傳媒家族繼承人》第4季獲艾美獎27項提名。

75屆艾美獎(Emmy Awards)今日公布提名名單，HBO作品獨領風騷共獲127項提名，當中劇集《傳媒家族繼承人》(Succession)27項提名，包括最佳劇集、視后(Sarah Snook)、男配角、編劇等，劇中女主角Sarah Snook與《最後生還者》Bella Ramsey、《使女的故事》Elisabeth Moss、《頭號外交官》Keri Russell爭視后。《傳媒》劇中飾演父子的3位主角Brian CoxKieran CulkinJeremy Strong齊齊角逐視帝，實屬罕見，亦引證《傳》劇質素之高。

《傳媒》飾演兩位兒子的Kieran Culkin(右)與Jeremy Strong(左)，也獲提名戲劇組視帝。飾演女兒的Sarah Snook角逐視后。

《傳媒》飾演兩位兒子的Kieran Culkin(右)與Jeremy Strong(左)，也獲提名戲劇組視帝。飾演女兒的Sarah Snook角逐視后。

《傳媒》中飾演話事人父親的Brian Cox亦提名視帝。

《傳媒》中飾演話事人父親的Brian Cox亦提名視帝。

Netflix103項提名

提名之多僅次HBO就有Netflix103項，人氣劇《王冠》(The Crown)入圍最佳劇情劇集，但對手強橫，包括《傳媒家族繼承人》、《最後生還者》、《權力遊戲》前傳《龍之家族》等。Netflix影集《星期三》(Wednesday)與《大熊餐廳》(The Bear)、《乜都得教練》(Ted Lasso)、《漫才梅索太太》等角逐最佳喜劇。角逐喜劇視帝有《乜都得教練》Jason Sudeikis、《大熊餐廳》Jeremy Allen White、《破案三人組》Martin Short等。《星期三》Jenna Ortega、《漫才梅索太太》Rachel Brosnahan、《小學風雲》Quinta Brunson等爭奪喜劇視后。頒獎禮於今年918日舉行。

Netflix《王冠》硬撼《傳媒家族繼承人》、《龍之家族》爭最佳劇集。

Netflix《王冠》硬撼《傳媒家族繼承人》、《龍之家族》爭最佳劇集。

《大熊餐廳》Jeremy Allen White成喜劇視帝大熱。

《大熊餐廳》Jeremy Allen White成喜劇視帝大熱。

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