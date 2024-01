第75屆艾美獎(Emmy Awards) 頒獎禮改期至香港時間今日舉行,活動舉行期間,特別向去年離世的演藝人進行致敬,並請來Charlie Puth及The War and Treaty表演《老友記》(Friends)主題曲《I'll Be There for You》,悼念去年10月猝逝的美國男星Matthew Perry。

Matthew Perry憑經典美劇《老友記》深入民心,艾美獎今年的致敬環節,在Charlie Puth、The War and Treaty的動人歌聲下,台上螢光幕回顧一眾離位藝人,包括曾兩度奪得艾美獎最佳女主角的美國女星Kirstie Alley、人氣劇《荒唐分局》(Brooklyn Nine-Nine)男星Andre Braugher等,最後就出現Matthew Perry的照片,傷感畫面令廣大網民大嘆感動。