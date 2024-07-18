艾美獎2024｜《幕府將軍》《大熊餐廳》提名數量破盡紀錄

美國電視界盛事第76屆艾美獎(Emmy Awards)今日揭曉提名名單，日本演員真田廣之製作兼主演的FX原創影集《幕府將軍》(Shogun)獲提名25項獎項，包括最佳劇情影集、男(真田廣之)、女(澤井杏奈)主角及男配角(淺野忠信)等，成為今年(任何類別)影集最多提名的作品。《幕》由同名小說改編，講述17世紀早期的日本軍政鬥爭的故事。真田廣之得知《幕》入圍成績後表示：「這是向世界分享我們(日本)文化的絕佳機會。」入圍最佳女主角的澤井杏奈表示：「竟可與眾多演技高超的演員角逐女主角獎，我感到不好意思。」

《大熊餐廳》在艾美獎繼續大熱，男角主Jeremy Allen White再次角逐視帝。

《大熊餐廳》創史上紀錄 另一部FX打造的人氣影集《大熊先生》(The Bear)，繼上屆艾美獎奪最佳喜劇類影集、最佳喜劇類男、女主角等獎項，今屆再獲提名23項獎項，除了最佳喜劇類影集，Jeremy Allen White再次角逐喜劇最佳男主角，而《大熊》更創下單年提名最多獎項的喜劇影集的紀錄。提名第3多獎項有Selena Gomez主演的《破案三人行》(Only Murders in the Building)，合共提名21項獎項。艾美獎頒獎禮於9月15日舉行。

Selena Gomez主演的《破案三人行》亦有21項提名。