艾美獎2024｜《幕府將軍》《大熊餐廳》提名數量破盡紀錄

美國電視界盛事第76屆艾美獎(Emmy Awards)今日揭曉提名名單，日本演員真田廣之製作兼主演的FX原創影集《幕府將軍》(Shogun)獲提名25項獎項，包括最佳劇情影集、男(真田廣之)、女(澤井杏奈)主角及男配角(淺野忠信)等，成為今年(任何類別)影集最多提名的作品。《幕》由同名小說改編，講述17世紀早期的日本軍政鬥爭的故事。真田廣之得知《幕》入圍成績後表示：「這是向世界分享我們(日本)文化的絕佳機會。」入圍最佳女主角的澤井杏奈表示：「竟可與眾多演技高超的演員角逐女主角獎，我感到不好意思。」
《大熊餐廳》創史上紀錄
另一部FX打造的人氣影集《大熊先生》(The Bear)，繼上屆艾美獎奪最佳喜劇類影集、最佳喜劇類男、女主角等獎項，今屆再獲提名23項獎項，除了最佳喜劇類影集，Jeremy Allen White再次角逐喜劇最佳男主角，而《大熊》更創下單年提名最多獎項的喜劇影集的紀錄。提名第3多獎項有Selena Gomez主演的《破案三人行》(Only Murders in the Building)，合共提名21項獎項。艾美獎頒獎禮於9月15日舉行。
第76屆艾美獎劇情類影集男、女主角提名名單：
最佳劇情類影集
幕府將軍(FX)
王冠(Netflix)
晨早直播室(Apple TV+)
異塵餘生(Prime Video)
The Gilded Age(HBO)
Slow Horses(Apple TV+)
3體(Netflix)
Mr. and Mrs. Smith(Prime Video)
最佳劇情類影集男主角
Idris Elba《高空歷劫7小時》
Donald Glover《Mr. and Mrs. Smith》
Walton Goggins《異塵餘生》
Gary Oldman《Slow Horses》
真田廣之《幕府將軍》
Dominic West《王冠》
最佳劇情類影集女主角
珍妮花安麗絲頓《晨早直播室》
Reese Witherspoon《晨早直播室》
Carrie Coon《The Gilded Age》
澤井杏奈《幕府將軍》
Imelda Staunton《王冠》
Maya Erskine《Mr. and Mrs. Smith》