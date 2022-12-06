艾美視后Kirstie Alley癌症病逝享年71歲 舊愛尊特拉華達發文致哀

Kirstie Alley家屬透過Twitter公開其死訊，透露她不久前才發現罹患癌症，這段日子堅強抗癌，可惜還是不敵病魔，家人亦一直陪伴在側，對於Kirstie Alley結束71年的人生，不少影迷也深感可惜及震驚。

肥尊： 我們會再見面

Kirstie Alley於70年代入行，參演過逾50套劇集，包括《David's Mother》及《Cheers》，兩劇為她贏得艾美獎視后，她亦憑後者曾摘下金球獎的最佳女主角。電影方面，Kirstie Alley曾參《星空奇遇記II：大汗的憤怒》(Star Trek II: The Wrath of Khan)，更與尊特拉華達(John Travolta)合作1989年電影《Look Who's Talking》擦出愛火，肥尊曾稱她是「靈魂伴侶」，Kirstie Alley也表示過如果肥尊沒有結婚，肯定會嫁給對方。尊特拉華達在得知舊愛病逝後，隨即悲痛發文：「她和我有過最特別的一段關係，我愛你Kirstie，我知道我們會再見面。」