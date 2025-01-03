艾迪烈柏尼專訪｜影帝Eddie Redmayne做殺手帶備衛生巾？ 口碑新劇宣布添食考慮亞洲取景

由NBC Peacock和Sky Atlantic製作的電視劇《The Day of the Jackal》，改編自1973年的電影和Frederick Forsyth的創作小說，由文質彬彬的影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）飾演一名冷血職業殺手，製作十分之認真，故事內容也相當緊湊，在歐洲不同的城市進行拍攝活動，十分之有占士邦電影的味道。劇集第一季在美國推出後反應熱烈，而且贏得極佳口碑，NBC Peacock和Sky Atlantic立刻宣布會開拍第二季，身為劇集監製之一的Eddie更由倫敦飛來洛杉磯作宣傳活動，接受《am730》訪問。
am730：你是如何去選擇你的工作和角色呢？
艾迪：我也曾試過去計劃我的工作去向，但始終我都是憑自己的直覺去挑選工作。我自少和父親已很愛看愛德華霍斯（Edward Fox）的電影，今次我則一口氣收到《Jackal》頭三集的劇本，我很愛故事內間諜所用上的技巧和如何製定他殺人目標的計劃。我也很愛原著故事的模式，再加上今次現代的色彩，看完三集劇本後我很想知道自己所演的角色的下場會變成怎樣，於是便答應了接演這套劇集。
am730：你一向演出電影，今次新劇第一季已有十集故事，你愛花這麼長的時間去探討一個角色嗎？
艾迪：我的確很喜歡花長時間去看一個故事和電視系列的故事，我是一名《白宮風雲》（West Wing）瘋狂粉絲，還記得在頒獎典禮內見到愛麗遜珍妮（Allison Janney），我太太Hannah跟她說我的丈夫是一名「West Wing迷」，他會主動跟妳打招呼。對我來說，長編劇集的角色們可跟觀眾們建立親切感，也可透過數部劇集的時間把角色們更詳細地介紹給觀眾們認識，作為演員也是可以很仔細去演繹，電影則沒有這樣奢侈了。
am730：劇集內容包括了在不同的歐洲國家取景，那一個國家最令你難忘呢？
艾迪：可說是匈牙利的達佩斯了，因為我在十多年前在那兒拍攝了《Birdsong》，跟當地的演員和工作人員們相當有親切感。
am730：在劇中你有很多不同的造型、變化，更挑戰各地語言，你是否花了很多時間及心思去準備？
艾迪：是的，也是我最喜歡和吸引的事情，例如我們找到很出色的義肢化妝師，集合了不同的技巧，我之前也跟一位狙擊手學習如何拿起步槍，學習如何把步槍的零件放在一起等，整個過程其實是要利用一個半小時才能把整部步槍組合而成，也要學習數學和風速，如何去利用呼吸，最重要的是要有耐性等侯，我天生沒有耐性，在家中練習如何把步槍零件配合時，我一直放着蕭邦的古典音樂，到拍攝時我的手勢很純熟，但絕不像在片中可在數分鐘內能完成，幸好導演給我播著蕭邦的音樂令我放鬆心情，還有剪接師的技術把那一段戲順利完成。我還記得那名狙擊手告訴我，一名專業狙擊手常帶著一件鮮黃色的工作人員背心，因為可以混入人群中，而且更常帶着一些衞生巾，因為如果中槍流血的話可以用來止血。
am730：在劇中你要說德文、法文和西班牙文完全沒有口音，你是否要花很多時間去學習呢？
艾迪：我原全不會說德文和西班牙文，只懂一些法文。在拍攝前我們只有語言導師教我要利用甚麼語言說那一段對白，再加上劇本內容和導演的指導，我便努力去唸熟那一段對白，加上表情和演技去演那些不同身份的殺手，是一次很好玩的經驗。
am730：現在你和太太有一對子女，在選擇工作時會考慮甚麼呢？
艾迪：當然在歐洲拍攝是最理想，因為周末可回倫敦和家人團聚，有時太太也會帶孩子們來意大利、德國或匈牙利探班；我們在當地也有一些朋友，的確是一項運幸運的工作，如果劇情會帶大家到亞洲的話也會值得考慮！
特約記者Lilly Lui洛杉磯報道