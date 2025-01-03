艾迪烈柏尼專訪｜影帝Eddie Redmayne做殺手帶備衛生巾？ 口碑新劇宣布添食考慮亞洲取景

由NBC Peacock和Sky Atlantic製作的電視劇《The Day of the Jackal》，改編自1973年的電影和Frederick Forsyth的創作小說，由文質彬彬的影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）飾演一名冷血職業殺手，製作十分之認真，故事內容也相當緊湊，在歐洲不同的城市進行拍攝活動，十分之有占士邦電影的味道。劇集第一季在美國推出後反應熱烈，而且贏得極佳口碑，NBC Peacock和Sky Atlantic立刻宣布會開拍第二季，身為劇集監製之一的Eddie更由倫敦飛來洛杉磯作宣傳活動，接受《am730》訪問。

am730：你是如何去選擇你的工作和角色呢？

艾迪：我也曾試過去計劃我的工作去向，但始終我都是憑自己的直覺去挑選工作。我自少和父親已很愛看愛德華霍斯（Edward Fox）的電影，今次我則一口氣收到《Jackal》頭三集的劇本，我很愛故事內間諜所用上的技巧和如何製定他殺人目標的計劃。我也很愛原著故事的模式，再加上今次現代的色彩，看完三集劇本後我很想知道自己所演的角色的下場會變成怎樣，於是便答應了接演這套劇集。

am730：你一向演出電影，今次新劇第一季已有十集故事，你愛花這麼長的時間去探討一個角色嗎？

艾迪：我的確很喜歡花長時間去看一個故事和電視系列的故事，我是一名《白宮風雲》（West Wing）瘋狂粉絲，還記得在頒獎典禮內見到愛麗遜珍妮（Allison Janney），我太太Hannah跟她說我的丈夫是一名「West Wing迷」，他會主動跟妳打招呼。對我來說，長編劇集的角色們可跟觀眾們建立親切感，也可透過數部劇集的時間把角色們更詳細地介紹給觀眾們認識，作為演員也是可以很仔細去演繹，電影則沒有這樣奢侈了。

am730：劇集內容包括了在不同的歐洲國家取景，那一個國家最令你難忘呢？

艾迪：可說是匈牙利的達佩斯了，因為我在十多年前在那兒拍攝了《Birdsong》，跟當地的演員和工作人員們相當有親切感。