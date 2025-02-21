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娛樂
2025-02-21 15:00:00

芊蕙子爆混血肥仔曾親認婚內出軌　直指冇收到任何離婚呈請

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芊蕙子爆混血肥仔曾親認婚內出軌 。

芊蕙子爆混血肥仔曾親認婚內出軌。

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著名YouTuber「混血肥仔」曾達恩(Tommy)日前傳出背著移英專心照顧女兒的妻子芊蕙(芊蕙子)，偷食拍檔女主持丁丁(丁彥均)。事件連日來持續發酵，繼昨日混血肥仔於IG長文交代表示與芊蕙子達成共識分居，並簽下分居協議書。今晨(21日) 芊蕙子再就分居一事作回應，並表示自己從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方在去年10月親口承認婚內出軌。

芊蕙子直指至今還未收到任何離婚呈請。 芊蕙子希望混血肥仔履行早前承諾。

芊蕙子全文如下： 

各位你好，本人在此回應以下幾點：

 截至目前，本人尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy） 或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫。

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1.關於「分居協議書」

敬請當事人提供一份具法律效力的「分居協議書」，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。

2.關於生活安排

我一向重視生活上的安排，這不僅關乎你對我及兩位女兒的承諾，更是對我的基本保障。2024年10月12日，我在英國得悉Tommy疑似有第三者，隨後嘗試與他溝通解決問題。同月27日，他在 WhatsApp對話中親口承認婚內出軌。我因隨家庭搬遷至英國成為全職媽媽，短期内無法工作，此舉是為了讓我能安心在家照顧兩位女兒。

3.關於居所安排

雙方於今年1月初已分別委任律師 (solicitor）處理居所問題，期間亦透過中間人多次交涉，惟至今仍末收到你的律師正式回覆。希望你能信守承諾，不再無故拖延。

再次感謝各界關心，我對此事尚未獲得解決深感遺憾。希望混血肥仔 (Tommy)履行早前承諾，我將不作追究。

感謝大家的理解與支持。

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