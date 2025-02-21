芊蕙子爆混血肥仔曾親認婚內出軌　直指冇收到任何離婚呈請

著名YouTuber「混血肥仔」曾達恩(Tommy)日前傳出背著移英專心照顧女兒的妻子芊蕙(芊蕙子)，偷食拍檔女主持丁丁(丁彥均)。事件連日來持續發酵，繼昨日混血肥仔於IG長文交代表示與芊蕙子達成共識分居，並簽下分居協議書。今晨(21日) 芊蕙子再就分居一事作回應，並表示自己從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方在去年10月親口承認婚內出軌。

截至目前，本人尚未收到或簽署任何與離婚相關的法律文件，亦未曾接獲混血肥仔（Tommy） 或其代表律師就離婚呈請的任何聯繫。

1.關於「分居協議書」

敬請當事人提供一份具法律效力的「分居協議書」，並盡快與我或我的代表律師聯繫，以便妥善規劃下一步法律行動。不勝感激。

2.關於生活安排

我一向重視生活上的安排，這不僅關乎你對我及兩位女兒的承諾，更是對我的基本保障。2024年10月12日，我在英國得悉Tommy疑似有第三者，隨後嘗試與他溝通解決問題。同月27日，他在 WhatsApp對話中親口承認婚內出軌。我因隨家庭搬遷至英國成為全職媽媽，短期内無法工作，此舉是為了讓我能安心在家照顧兩位女兒。