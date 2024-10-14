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娛樂
2024-10-14 22:30:00

芝加哥馬拉松｜林海峰興奮曬「冬甩牌」預告明年再戰東京馬拉松

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林海峰完成六大馬拉松，成功獲得「冬甩牌」。

林海峰完成六大馬拉松，成功獲得「冬甩牌」。

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現年57歲的林海峰向來熱愛跑步，近年他不時飛到世界各地參加馬拉松，過去他曾飛到倫敦、柏林、紐約、波士頓及東京參與賽事，日前他完成芝加哥馬拉松，跑滿世界「六大馬」比賽，達成馬拉松大滿貫。 

林海峰在芝加哥馬拉松以3小時40分鐘36秒衝線，雖然已經完成「六大馬」，但他亦未有打算停步，並預告明年再戰東京馬拉松，他在社交網開心寫道：「跑完會唔會再跑多幾場馬拉松？會！有乜意義？咁跑步練到身水身汗，成個散晒唞完起身再嚟過，咁就人都自然生龍活虎精神奕奕。所以，或者運動嘅意義可能就係重複又重複咁做，做到你都唔鬼得閑冥人生有何意義。所以，已經訂晒機票酒店餓媽家姐，請定假2025年返鄉吓補考！」就連同樣熱愛跑步的鄭秀文都表示：「真佩服！」 

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林海峰跑滿世界「六大馬」比賽，達成馬拉松大滿貫。

林海峰跑滿世界「六大馬」比賽，達成馬拉松大滿貫。

林海峰如願獲得六大馬的「冬甩牌」，他透露挑戰六大馬時，曾立下3個目標，除了要波馬BQ、六大全部3:30 ，還希望在東京馬拉松才領取六大馬「冬甩牌」，所以他特意向大會申請延期至東馬才領取「冬甩牌」，但他笑言當日跑完芝加哥站後，見到「冬甩牌」又忍不住想立即到手，並轉軚改為即時領取，最終他於社交網分享了在芝加哥戴上「冬甩牌」的開心照片。

林海峰六大馬拉松完成時間

東京馬拉松：4小時3554 

紐約馬拉松：3小時2542

倫敦馬拉松：3小時1808 

柏林馬拉松：4小時0217

波士頓馬拉松：3小時5148 

芝加哥馬拉松：3小時4036 

林海峰興奮曬六大馬「冬甩牌」。

林海峰興奮曬六大馬「冬甩牌」。

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