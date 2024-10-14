芝加哥馬拉松｜林海峰興奮曬「冬甩牌」預告明年再戰東京馬拉松

現年57歲的林海峰向來熱愛跑步，近年他不時飛到世界各地參加馬拉松，過去他曾飛到倫敦、柏林、紐約、波士頓及東京參與賽事，日前他完成芝加哥馬拉松，跑滿世界「六大馬」比賽，達成馬拉松大滿貫。

林海峰在芝加哥馬拉松以3小時40分鐘36秒衝線，雖然已經完成「六大馬」，但他亦未有打算停步，並預告明年再戰東京馬拉松，他在社交網開心寫道：「跑完會唔會再跑多幾場馬拉松？會！有乜意義？咁跑步練到身水身汗，成個散晒唞完起身再嚟過，咁就人都自然生龍活虎精神奕奕。所以，或者運動嘅意義可能就係重複又重複咁做，做到你都唔鬼得閑冥人生有何意義。所以，已經訂晒機票酒店餓媽家姐，請定假2025年返鄉吓補考！」就連同樣熱愛跑步的鄭秀文都表示：「真佩服！」