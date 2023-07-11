芭比｜瑪歌羅比350卡鑽飾閃爆首映 賴恩高斯寧獲讚望提名奧斯卡

暑假檔期注目電影《芭比》(Barbie)昨日於洛杉磯舉行首映，主唱《芭比》歌曲的女歌手Dua Lipa、「神奇女俠」姬嘉鐸(Gal Gadot)靚爆亮相，男、女主角瑪歌羅比(Margot Robbie)與賴恩高斯寧(Ryan Gosling)理所當然是全場焦點。瑪歌今次棄著粉紅芭比服，改穿法國高級品牌Schiaparelli高訂服，這條黑色連身裙需時兩個月才製成。據雜誌《People》報道，連身裙的靈感來自芭比娃娃於1960年穿過的服飾。至於高踭鞋是英國名牌Monolo Blahnik。

瑪歌全身最閃爆物件，肯定是大有來頭的頸飾。《People》報道，瑪歌的頸飾來自美國訂製鑽飾名牌Lorraine Schwartz，保守估計鑽飾超過350卡，價值逾百萬美元。環顧瑪歌早前出席《芭比》宣傳活動，也穿上Chanel、Balmain、Versace服裝登場，寓意是突顯芭比娃娃的精神：「現代女性要努力令自己財富自由。」

影評人：賴恩的演出應提名奧斯卡

片中飾演Ken的42歲男星賴恩高斯寧被外界批評年紀過大，但看過首映後的影評人對賴恩的表現一致讚好，認為他在片中非常搶鏡，應該獲提名明年舉行的奧斯卡最佳男主角。官方今日釋出以Ken為主題的短片，片中的賴恩以歌聲表達Ken的心境：「他總是與芭比被配成情侶，大家也說Ken是芭比的男朋友，因此他才被創造出來。」