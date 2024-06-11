芯駖成COLLAR第三位出solo 許軼Day最快有反應

COLLAR再有成員單飛出歌，李芯駖繼Marf邱彥筒、Winka陳泳伽「單飛」後，亦於昨日（10日）推出首支個人單曲《SPYLING》。芯駖「單飛」頭炮，曲風以她擅長的跳唱快歌為主，再配上間諜故事為題，而日前拍攝MV期間，她以性感的間諜造型上陣，大騷香肩之餘，更真空示人，就連她亦笑言是「芯門大開」。

Day第一個關心 芯駖得悉首次「單飛」出歌後，竟不敢第一時間跟媽媽分享消息，她表示：「冇同媽媽分享，驚佢擔心，所以專心做好先，作品完成後會同佢講，但會俾心理準備佢，會有好突出造型。反而第一個問我係咪出歌嘅人係Day（許軼），佢仲問我可唔可以聽吓首歌，佢聽完話好好聽，仲問我可唔可以俾個MV佢睇，我話拍咗先再俾佢；其實我未出歌時，Marf都成日send好多歌畀我，話覺得邊首歌啱我，所以出歌我都問大家意見，因為我有選擇困難症。」 提到去年Marf與Winka「單飛」都有不俗成績，芯駖成為第三位「單飛」成員又可有壓力？她稱：「如果我話冇就假嘅，壓力來自做得好唔好，冇諗過獎項，過程中好多人畀咗好多心機、資源、空間，我唔想浪費，希望做一個好作品、大家鍾意係最重要。」





芯駖為了mv的造型努力keep fit。

拍MV比想像中好 提到MV造型大開中門非常性感，芯駖自言早有心理準備：「知道MV以間諜為主題，造型師早就同我講啲衫一定好貼身，叫我有心理準備，而我知道後亦第一時間去每日都做體能訓練、游水、跑步、踩單車，加上食清淡啲，令自己瘦身啲同Fit少少。」 她續說首次出歌，心情既緊張又興奮，不過來到MV拍攝現場，心情反而比想像中放鬆：「之前七個人拍MV都咁辛苦，我好驚一個人拍會好辛苦，加上冇隊友喺身邊，起初都有啲擔心，但嚟到見到所有安排都準備得好好，反而心情放鬆咗。」