芯駖試過無錢交宿費每日只得5蚊 打工幫補捱出頭

芯駖為藝術題材紀實片《似水年華 In The Mood For Art》 作聲音導航。

COLLAR 成員芯駖（李芯駖）早前為藝術題材紀實片《似水年華 In The Mood For Art》 作聲音導航，用聲音帶領大家深入拆解被譽為大師級建築的 M+博物館， 細探香港未來的藝術發展。芯駖坦言這次初嘗試相當有意義，亦勾起了以前 讀書、畫畫及創作的回憶，希望藉此向大眾推廣藝術，亦向觀眾呈現出她在 舞台以外的另一面。 芯駖認為 香港這個商業化的 「石屎森林」裡，能夠有偌大的藝術空間，融入了不同的藝術文化，就像 沙漠上的水源一樣，令人很想走進去滋潤一下，「這節目令我見識到無論 一件藝術作品或一項建築，都需要很多元素及不同單位打造而成，才能達到 圓滿的感覺。」

芯駖用藝術品來比喻每位 COLLAR 成員。

若要芯駖用藝術品來比喻每位 COLLAR 成員，她深思了一會就︰「Winka 是抒情文，屬於感性型，擅長抒發情緒及 表達感受；阿 Day 是帶有 Pop 及玩味元素的藝術特質；Candy 似一幅充滿 氣質的水墨風景畫，令人感到平和及賞心悅目；Marf 帶有 Cyberpunk 味道， 屬於科幻型，是 AI 與藝術相結合。至於阿 Gao，她擁有 Vintage 復古特質， 有一種很歷練的感覺；Ivy So 則是一件唯美工藝品，任何角度都很美， 可說是 360 度零死角。」 如果要芯駖在 COLLAR 當中尋找自己的定位，她又會用甚麼來形容呢？ 「我覺得我的屬性是水，無論身為 COLLAR 成員或者做幕前工作，例如拍劇、 做主持，甚至這次做聲音導航，每一個表演模式我都很喜歡。倘若每一個 演出項目都是一個器皿，水可以無縫地進入每一個容器，呈現出各種形式， 表達出不同感受。水亦可以在縫隙之間滋潤其他物質，甚至乎具有帶動作用， 可以快、可以慢，由我帶動觀眾去觀賞及探索世界。」

從事藝術或演藝工作，很多時都經歷過「窮日子」，芯駖不諱言當年也有 「兜踎」時期，「讀大學時，我試過有半年時間每天只有 5 元吃飯，只夠錢 買一包即食米粉。我出生自草根家庭，家人冇錢供我讀書，我惟有靠兼職跳舞 去幫補，夜晚到酒吧做侍應，工作都是收拾酒杯和清理酒醉嘔吐物，返工到 凌晨 3、4 點，然後早上 10 點又要返學。也試過冇交 3 個月宿舍費，要室友 仗義相助，讀書時期就是如此捱過去。」