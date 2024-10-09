芯駖@COLLAR新歌勾揪心回憶傷痛落淚 獲舊相識邱士縉Stanley伴舞力「撐」(有片)

COLLAR成員Sumling李芯駖日前在《MATCHICAL LIVE 2024》率先首唱全新個人單曲《讓思憶症發作》，並與MIRROR成員邱士縉(Stanley)合唱《我也難過的》，台上的揪心演繹，觸動不少觀眾。昨日(8日)《讓思憶症發作》MV上架，作為第二首單曲，新歌曲風與《SPYLING》截然不同，旋律輕慢，且帶有詩意，以回憶為題，道出一段看不見的關係，今次MV芯駖更找來入行前的跳舞伙伴Stanley邱士縉客串，其實兩人兩人大跳雙人舞展現默契，向來事事認真的Stanley非常落力，瞓地又要「舉」起芯駖，難怪芯駖感激表示：「同佢合作，有非常安心感覺。」

挽不回的遺憾 歌曲《讓思憶症發作》製作團隊陣容鼎盛，歌曲由謝芊彤所寫、林若寧填詞、Jason Choi蔡德才監製及編曲、麥曦茵執導MV，內容講述一段看不見的關係，芯駖說：「今次題材喺入行冇耐已經諗到，事緣有次㩒手機，見到往年嘅今日，睇番以前同朋友嘅一段回憶，但因為某啲事情，已不能再成為朋友，但其實我哋曾經一齊旅行，我有危難時，佢亦幫忙我好多。人生總有啲關係好似看不見，但永遠都有聯繫，所以今次首歌係講一啲睇唔到嘅關係，而呢啲關係係影響深遠。」芯駖續說，今次歌曲無論在錄音或MV拍攝時，感覺都非常揪心：「因為諗番好多回憶，仲諗番好多好多挽回唔到嘅關係，有一種遺憾同可惜喺入面。

Stanley完美配合好男友形象 提到MV的難忘部分，芯駖指絕對是跟Stanley的重頭戲——雙人舞蹈，她指：「今次首歌講看不見嘅關係，呢段關係可能係前度，有啲前度可能係鬧交收場，但亦有好sweet嘅畫面，而今次搵Stanley嘅原因，因為佢好配合個角色，佢就係一個好男友嘅image。」