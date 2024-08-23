芯駖@COLLAR篤波贏500蚊 向Edan呂爵安公開追債 (有片)

記者會結束後，Marf、芯駖、Winka接受訪問，談到今次開騷大玩crossover，Winka表示：「其實同邊個合作都一定有火花，因為我覺得各有各得意嘅位，或者係好少喺觀眾面前呈現嘅位。」Winka在記招上表示想跟「舞王Jer」於台上跳舞Battle，她事後解釋是有這個畫面，但實質流程仍未知道，覺得會幾有趣。Marf則表示：「其實最想我哋三個一齊唱，因為我哋未試過小組，同埋我哋三個咁啱出咝solo啦，所以想睇睇吓做啲嘢。」Marf又希望可以跟Stanley和Jeremy跳舞上鬥過，亦希望大家可以一齊跳賣萌的可愛舞步，亦想屆時在台上大跳師兄MIRROR的《Catch a Vibe》，亦呼籲粉絲及網民留言給予意見，到時演出望可以迎合大家口味。