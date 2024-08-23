芯駖@COLLAR篤波贏500蚊 向Edan呂爵安公開追債 (有片)

MakerVille今日舉行記者會，宣布MIRROR三子柳應廷Jer、邱士縉Stanley、李駿傑Jeremy和COLLAR三位成員邱彥筒Marf、李芯駖Sumling、陳泳伽Winka將會聯手合作，舉行首個跨團演唱會《MATCHICAL LIVE 2024》，票價分別為$1280、$980及$680，並定在10月5及6日在灣仔會議展覽中心Hall 5BC舉行。
記者會結束後，Marf、芯駖、Winka接受訪問，談到今次開騷大玩crossover，Winka表示：「其實同邊個合作都一定有火花，因為我覺得各有各得意嘅位，或者係好少喺觀眾面前呈現嘅位。」Winka在記招上表示想跟「舞王Jer」於台上跳舞Battle，她事後解釋是有這個畫面，但實質流程仍未知道，覺得會幾有趣。Marf則表示：「其實最想我哋三個一齊唱，因為我哋未試過小組，同埋我哋三個咁啱出咝solo啦，所以想睇睇吓做啲嘢。」Marf又希望可以跟Stanley和Jeremy跳舞上鬥過，亦希望大家可以一齊跳賣萌的可愛舞步，亦想屆時在台上大跳師兄MIRROR的《Catch a Vibe》，亦呼籲粉絲及網民留言給予意見，到時演出望可以迎合大家口味。
被封為「篤波天后」的芯駖，日前大戰呂爵安(Edan)盡顯實力，芯駖表示當天即去錄音，當準備入錄音室，Edan突然撩篤波，笑言一開始有被Edan的功架震懾，看似十分專業，結果出來卻是一個充滿綜藝感的結局，並說：「其實佢都有啲實力，不過冇乜運氣咁解，我運氣比較好！」上次Edan與芯駖是玩500蚊一鋪，被問是否已500元落袋？芯駖稱尚未收到，笑言要向對方公開追債。