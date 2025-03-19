芯駖@COLLAR處女舞台劇海報曝光 出品人劉德華現身陪圍讀增士氣

由劉德華任出品人的​​​​​舞台劇《你好，打劫！Reunion》，今次有雙劇帝朱栢康、魯文傑陣容，還聯手麥沛東及新加入的COLLAR成員芯駖，與原有班底巢嘉倫、黎逸正等主演，由朱栢謙、張志敏擔任導演，將於5月9日開始正式公演十場，最新宣傳海報首度曝光，六位主演一身黑色西裝、禮服，在暗黑的燈光下，難掩光芒，型格登場。此外，連日來一眾演員已為演出積極排練中，出品人劉德華亦到場陪大家一起圍讀，士氣大增。

新加入的芯駖早前與五位隊友拍攝海報時，眼界大開，毫無舞台劇演出經驗的她，驚訝說：「沒想到海報拍攝，這班前輩可以一秒入戲，從麥沛東及魯文傑身上，看見他們的專業，要笑就笑，要凶狠就馬上變臉，我真的要集中精神，否則難以跟上他們！」而排練過程中亦笑料百出，自知笑點低的芯駖為了不影晌其他隊友，她不好意思的笑說：「排練過程有好多即興練習，他們的反應真的出乎意料，我忍笑功又低，惟有在排練室一次過笑個飽才再埋位排練，之後演出就會更加集中！」

朱栢康雖然經驗豐富，但每次演出都做足準備功夫，今次也不例外：「因為今次這個角色思緒好複雜，而且我哥哥(導演朱栢謙)一定不會這麽容易放過我，要將角色處理得好深入先得，所以每次去排練必須要做足準備！」而廿四孝魯文傑在海報拍攝途中，臨時向劇組請了半小時假，原來是為了接送兒子回家：「我真的不好意思，但因為兒子參加運動會後沒有人接回家，所以請半小時接送他！我會請大家食飯補數。」可見團隊不但合拍，且感情如同一家人。