花卉展2025｜倪樂琳楊梓瑤古裝look挑戰高溫 王汛文好耐無見梁嘉莹

香港花卉展覽2025於明日(14日)開鑼，無綫一如以往派出應屆香港小姐及藝人到花展參與「綻放英姿」攝影比賽，並擔任「無綫電視藝員及香港小姐造像攝影」模特兒。同場更舉行了一個簡單的頒獎禮，由宋宛穎擔任司儀。

由於今日天氣非常炎熱，負擔模特兒的幾位港姐及藝人，大多獲安排比較清涼的服裝，但仍可見有人需要以厚厚的官廷裝或長袖古裝示人。應屆港姐三甲中，以季軍的楊梓瑤最熱，但她與同是古裝打扮的冠軍倪樂琳獲安排撥扇，笑言可以有助降溫。亞軍梁嘉莹就以泰式打扮示人，而最涼快的是友誼小姐王汛文，她笑言自己的打扮是現代造型，最重要是比較涼快，可以跟大家有不同，感覺不錯。

四位港姐表示從未到過花展，今次是她們首次參選花展兼擔任模特兒，感覺很特別。倪樂琳笑言因為與楊梓瑤都是古裝扮相，感覺像古時的妃嬪去遊後花園的感覺。對於今次的造型，她們覺得有些回到參選港姐時的感覺。問到日後如公司安排大家在夏天拍古裝戲，會否擔心熱到中暑，倪樂琳與楊梓瑤不約而同表示不會，因為她們都很愛古裝造型，更直言希望大家今次見到她們的古裝打扮之後，找她們拍古裝戲。

梁嘉莹想參加馬術比賽

梁嘉莹早前因為讀書而缺席了無綫的新春團拜，她坦言錯過了不少活動，最近才考完試，所以現在會有多些時間工作及跟大家見面。問到她畢業之後，是否會投身幕前，還是繼續進修，她表示希望在TVB發展。王汛文表示已經很久沒有跟梁嘉莹見面，終於可以齊腳出席活動大感開心。

談到梁嘉莹早前在社交平台透露自己學馬術，她表示自己非常熱愛這個項目，現時努力學習，更希望可以參賽。她直言自己如果定下目標，或很喜歡某樣的東西，會全力以赴。