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娛樂
2025-03-13 17:24:20

花卉展2025｜宋宛穎澄清唔會做醫生 享受做司儀未諗過做朱凱婷接班人

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宋宛穎參選當年，花展停辦，她坦言未能一嚐當花展model的感覺。(蘇文傑攝)

宋宛穎參選當年，花展停辦，她坦言未能一嚐當花展model的感覺。(蘇文傑攝)

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香港花卉展覽2025於明日(14)開鑼，無綫一如以往派出應屆香港小姐及藝人到花展參與「綻放英姿」攝影比賽，並擔任「無綫電視藝員及香港小姐造像攝影」模特兒。同場更舉行了一個簡單的頒獎禮，由宋宛穎擔任司儀。

宋宛穎以司儀身份參與花展活動。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。 香港花卉展覽2025。 香港花卉展覽2025。 香港花卉展覽2025。 香港花卉展覽2025。

盼做花展攝影model

宋宛穎(Sabrina)參選當年因為疫情，花展未有舉行，她直言非常可惜未能像倪樂琳等以不同造型擔任model。她說︰「我記得當年停辦咗！今次就以MC身份去參與都幾開心，因為可以透過呢個活動提高市民對綠化社區，同環保意識。依家見到新嘅香港小姐參加都好開心！其實我真係好想試下呀！佢哋可以著唔同造型，係有少少可惜，見到佢哋好靚都OK啦！」

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宋宛穎希望可以當花展model。(蘇文傑攝)

宋宛穎希望可以當花展model。(蘇文傑攝)

盼可以拍劇

Sabrina不時出席活動擔任司儀，而且表現愈來愈好，口才了得。問到是否進軍司儀界，不考慮拍劇，她否認︰「雖然公司覺得我係好適合主持，我都幾享受，但我係想拍劇，始終未試過！」談到她的師姐如陳淽菁、朱凱婷，甚至麥美恩等在司儀界非常響噹噹，問到能否做到她們的接班人，她說︰「我仲係努力學習緊做司儀同主持人，唔好令公司失望，唔好令前輩們失望。」

唔係做醫生

談到她早前完成醫科碩士課程，有指她是為日後鋪路做醫生，她笑謂自己的碩士課程是科研為主，主要是做醫學研究，並非做執業醫生。她說︰「如果之後我真係唔做幕前工作，都係做科研、係做Lab，但係短期內都唔會啦，因為仲有好長合約，會繼續幕前工作。」

預覽香港花卉展覽2025︰

香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝) 香港花卉展覽2025。(蘇文傑攝)

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