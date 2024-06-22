花姐燒雞原來係Edan買 呂爵安見po即笑出聲相信Frankie會處理

花姐出po的燒雞是由Edan購買的。

呂爵安(Edan)與陳凱詠(JACE)、魏浚笙(Jeffrey)及邱彥筒(Marf) )於亞博舉行主辦《拉闊音樂會 SparkleキラキラEDAN x JACE x JEFFREY x MARF》。完騷之後，4人表示今次組合可一不可再，意猶未盡，並稱在計劃內容時，有很多不同想法，但因應場地、時間所限，已經盡力將自己不同的特色在舞台上展示出來。

提到花姐黃慧君表示自己出PO的燒雞是由一名MIRROR成員在彩排期間請她吃，原來她口中所指的MIRROR成員是Edan。Edan聽到在場記者問起燒雞問題時，忍不笑謂︰「呢一條係好嘅問題，但有啲難handle，以我性格係會選擇唔答！真係好搞笑呢件事！真係咁啱嗰一日，我減肥只係食肉唔食飯，而且嗰間真係成日叫，難得佢(花姐)係度，咪話『不如食嗰個啦！好食喎！』之後夜晚見到佢個story，我都係冇反應。」

Edan︰我真係笑出聲

他稱其後留意到大家談論這件事，「我之後真係笑出聲！真係呢個timing……真係，我深知佢唔係特登，我真係好清楚知呢件事！有啲人成日叫我哋小心啲，佢都要小心啲囉！哈哈哈哈哈！真係天意……」在旁的Jeffrey表示自己有份食燒雞髀。

相信Frankie會處理

問到有沒有關心Frankie陳瑞輝，Edan表示有，相信對方會處理，並認為今次是Frankie的私人事，而自己又不是太了解，不方便干涉太多，認為對方需要時間及空間去消化和處理。