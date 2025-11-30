芷珊再約黃嘉爾︱Jackson珍惜與父母相處 自爆求學多男生鍾意

黎芷珊主持的《芷珊再約黃嘉爾》，今晚9時30分翡翠台播出最後一集，來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。他甫開場即上演高空威也，其後換上透視背心大唱熱曲，健碩線條盡展。對於吊威也高空演出，他最牽掛的始終是家人。節目中Jackson媽媽亦坦言感受好深：「我見到佢吊威也嘅時候，我諗到細個嘅時候都係要吊威也，而家佢又係要咁吊，你哋睇佢同我睇係唔同角度，雖然佢上面冇做咩動作，但係都有風險喺度，扣又好，人嘅balance又好。」一句道出台前背後的牽引與擔心。
Jackson演唱會中不止熱血、性感，當演唱為父母寫的歌亦流下男兒淚。他又分享休息一年期間懂得珍惜與父母一起的時間，「同阿爸阿媽相處多咗，就會諗好多嘢，仔女大個一工作就成日以為阿爸阿媽點都喺度，拖到last minute就太遲。」當爸爸聽到他為父母創作的《Sophie Ricky》時說，「覺得特別有一種發自內心既激動，有感恩嘅感覺。」而Jackson媽媽更是感動又心痛：「喊過好多次，佢不定Jackson」會講：『可能有一日send message過去冇回覆。』呢啲諗法好多四、五十歲人都未必諗到，我好心痛，佢太早識得呢啲嘢。」
無所不談的Jackson，在節目中大方分享談戀愛經驗、拍檔兼「老best」Henry，現身大談當年中學趣事，他自嘲因為是運動員，比較多男生鍾意。芷珊聽完即刻好驚訝：「男仔比較鍾意你？」Jackson秒澄清：「唔係嗰種啦，係運動員兄弟義氣嗰種。」Jackson談到自己戀愛經驗，原來也曾「戀愛大過天」：「我嗰陣時冇乜零用錢，又拍拖呢，就係哂感情度(芷珊：即係啲錢攞晒去拍拖？)係呀睇戲兩人份、食飯兩人份、搭的士又兩人份、搭火車又兩人份。」Henry則爆料Jackson「宣示主權」，「佢細細個好crazy，email用人哋個名。」Jackson分享：「以前好鍾意一個女仔，將自己email改做佢個名，後面加個Lover.」Henry：「宣示主權啊佢係！」