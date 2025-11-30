芷珊再約黃嘉爾︱Jackson珍惜與父母相處 自爆求學多男生鍾意

黎芷珊主持的《芷珊再約黃嘉爾》，今晚9時30分翡翠台播出最後一集，來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。他甫開場即上演高空威也，其後換上透視背心大唱熱曲，健碩線條盡展。對於吊威也高空演出，他最牽掛的始終是家人。節目中Jackson媽媽亦坦言感受好深：「我見到佢吊威也嘅時候，我諗到細個嘅時候都係要吊威也，而家佢又係要咁吊，你哋睇佢同我睇係唔同角度，雖然佢上面冇做咩動作，但係都有風險喺度，扣又好，人嘅balance又好。」一句道出台前背後的牽引與擔心。

Jackson演唱會中不止熱血、性感，當演唱為父母寫的歌亦流下男兒淚。他又分享休息一年期間懂得珍惜與父母一起的時間，「同阿爸阿媽相處多咗，就會諗好多嘢，仔女大個一工作就成日以為阿爸阿媽點都喺度，拖到last minute就太遲。」當爸爸聽到他為父母創作的《Sophie Ricky》時說，「覺得特別有一種發自內心既激動，有感恩嘅感覺。」而Jackson媽媽更是感動又心痛：「喊過好多次，佢不定Jackson」會講：『可能有一日send message過去冇回覆。』呢啲諗法好多四、五十歲人都未必諗到，我好心痛，佢太早識得呢啲嘢。」