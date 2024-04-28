芷珊約您｜張敬軒談低潮期 唱酒吧show被爛鬼拋花生柴台 練出日後高EQ

黎芷珊主持的《澳娛綜合呈獻：芷珊約您》於今晚9時半翡翠台播出，第二集的嘉賓是張敬軒(軒仔)，芷珊特別飛到紐約能夠容納1萬9千人的UBS Arena場館，直擊軒仔美國巡唱的最後一站。 開騷前一天，芷珊去到軒仔下榻的酒店進行突擊檢查，當時穿著浴袍的軒仔，匿在房中熨衣服。軒仔透露睡覺前會將放濕機放床邊四角保靚聲，又指每次開騷都會必備一樣東西：「我有一樣嘢帶過關，啲關員係會覺得好奇怪，係媽媽每次都交帶我助手一定要帶！」芷珊看到箱子裝著的東西後即嘖嘖稱奇，更忍不住說了一句：「大吉利是！」究竟是甚麼東西咁驚嚇？節目還會公開軒仔強逼症執篋大法，並親自示範如何將所有物品剛剛好塞滿整個篋。

為了幫軒仔開騷前鬆一鬆，芷珊特別訂了一輛Limo(豪華轎車)孖軒仔去喜雀兒市場閒逛兼食好西，軒仔看到超長的Limo不禁露出O咀表情，兩人車上一邊歎香檳一邊傾偈，chill到爆。入行廿年的軒仔現在一帆風順，芷珊問他曾否遇過經濟困難，軒仔坦言：「十個煲六個蓋囉，特別2004年開始，屋企係有困難，嗰刻係開始覺得我嘅生活同命運已經唔喺自己手上。」軒仔亦承認曾為賺錢做過一些自己不喜歡的事情，並感嘆：「點解我會做歌手？因為搵錢搵得快。」 講到未紅時，軒仔曾流連酒吧唱歌賺錢，受過不少客人不禮貌對待，他說：「唔需要有原因，一籃花生殼就飛埋嚟！」軒仔指當時雖自覺有點hurt，但問了自己兩條問題後，便決定放下情緒積極處理面對，磨練出日後的圓滑性格。