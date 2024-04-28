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娛樂
2024-04-28 15:09:45

芷珊約您｜張敬軒談低潮期 唱酒吧show被爛鬼拋花生柴台 練出日後高EQ

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芷珊突擊時，軒仔匿埋喺度熨緊衫，場面搞笑。

黎芷珊主持的《澳娛綜合呈獻：芷珊約您》於今晚9時半翡翠台播出，第二集的嘉賓是張敬軒(軒仔)，芷珊特別飛到紐約能夠容納19千人的UBS Arena場館，直擊軒仔美國巡唱的最後一站。

開騷前一天，芷珊去到軒仔下榻的酒店進行突擊檢查，當時穿著浴袍的軒仔，匿在房中熨衣服。軒仔透露睡覺前會放濕機放床邊四角保靚聲，又每次開騷都會必備一樣東西：「我有一樣嘢帶過關，啲關員係覺得好奇怪，係媽媽每次都交帶我助手一定要帶！」芷珊看到箱子裝著的東西後嘖嘖稱奇，忍不住說了一句：「大吉利是！」究竟是甚麼東西咁驚嚇？節目還會公開軒仔強逼症執篋大法，並親自示範如何將所有物品剛剛好塞滿整個篋

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軒仔見到架Limo嚇到O晒咀。

為了軒仔開騷前鬆一鬆，芷珊特別訂了一輛Limo(豪華轎車)軒仔去喜雀兒市場閒逛兼食好西，軒仔看到超長的Limo不禁露出O咀表情，兩人車上邊歎香檳一邊傾偈，chill到爆。入行廿年的軒仔在一帆風順，芷珊問他曾否遇過經濟困難，軒仔坦言：「十個煲六個蓋囉，特別2004年開始，屋企係有困難，嗰刻係開始覺得我嘅生活同命運已經唔喺自己手上。」軒仔亦承認曾為賺錢做過一些自己不喜歡的事情，並感嘆：「點解我會做歌手？因為搵錢搵得快。」

講到未紅時，軒仔流連酒吧唱歌賺錢，過不少客人不禮貌對待，說：「唔需要有原因，一籃花生殼飛埋嚟！」軒仔指當時雖自覺有點hurt，但問了自己兩條問題後，便決定放下情緒積極處理面對，磨練出日後的圓滑性格。

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軒仔重提未紅時，曾經被酒客迎面擲花生殼，佢以超高EQ方法回應。

拒做樂壇老海鮮

去到喜雀兒市場後，兩人chill住閒逛兼大歎海鮮餐，軒仔更親手餵芷珊食好西！期間兩人續深入交流；被問到如何勉勵後輩，軒仔即就地取材笑言不想做「老海鮮」：「要保持平和嘅競爭心態，先可以行得更遠。同埋最緊要係要有自信，其實你係有地位嘅，就算好遠都好，人哋都會框番你出嚟。」翌日正式開騷，芷珊觀眾直擊後台重地兼綵排情況，現場所見軒仔特別認真對待綵排，對所有細節更是一絲不苟，還大拋「愛粉Bite」：「唔可以Hea做，因為你唔會知自己嗰一晚、嗰一首歌對觀眾係有幾咁大嘅意義。」演唱會完畢後，軒仔繼續接受芷珊深情專訪，將會分享未來十年大計，又會激罕大談感情事，芷珊更會嚴刑逼供問他拍過幾次拖！

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