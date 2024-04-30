芷珊約您｜張敬軒驚爆曾為自己安排身後事 揚言搵到真愛就退休

由黎芷珊主持的《芷珊約您》，前晚（28日）播出一集嘉賓是張敬軒（軒仔），芷珊飛到紐約直擊軒仔的美國站巡唱。 巡唱圓滿結束後，芷珊與軒仔進行深度交流。入行廿年的軒仔，大談由當年隻身來港發展到今日成為香港樂壇頂流之一確實不容易，芷珊問軒仔入行多年犧牲了甚麼？軒仔坦言：「一個內地人嚟香港（發展），你會覺得你有咩唔好嘅新聞，會好似變咗一個內地人嘅典範（代表），好多因素令我覺得輸唔起。」軒仔續指為了保持靚聲，連最愛的酒都不敢多喝：「我要Keep住把聲仲唱到以前啲歌，咁呢啲就係平時生活上嘅約束。」

芷珊問到現在的他快樂嗎？軒仔坦言：「快樂呀，行到42歲呢兩年係我人生最好嘅時候，我有自己團隊，無論做演唱會或者拍Youtube都有好反應，自己派嘅歌反應又好好，爸爸媽媽生活又安穩 ，自己想食嘅嘢又食得起，想去嘅地方又去得起，覺得人生好圓滿，但要Keep住落去係唔容易。」芷珊還大膽向軒仔提問感情事，42歲的軒仔坦言開始有想被人照顧的念頭，芷珊問到有否遇過適合的對象，軒仔想了良久後說：「（呢行）唔係好識到人係真嘅，同埋（我）唔係咁輕易畀人進入到我生命。」他又自認惡頂謂：「譬如有Potential成為情人嘅人，同一班Friend嚟到我屋企，會喺我屋企攞起啲嘢嚟睇睇，但係佢擺唔番啱個位，咁我就會行埋去擺番啱，咁就完咗喇。」芷珊向軒仔嚴刑迫供拍過幾次拖，軒仔說：「拖過一隻、半隻手仔咁啦，我係一個講將來嘅人，但一去到講將來標準就會唔同，我係冇『不如行吓睇吓點先啦』呢一種，我所有嘢都要Well Planned。」

問到有否真正愛過一個人？軒仔不諱言：「我覺得我係愛過，其實父母係影響咗我嘅感情觀，佢哋兩個係南轅北轍，佢哋到依家都係唔夾，我見到我媽嘅痛苦，嗰種矛盾到依家40幾年都係冇解決，佢哋到離開嗰一日都唔會解決得到，我唔可以畀我人生係咁。」軒仔直言如果遇到真愛便會退休：「如果我Commit得佢係我另一半，我會同佢Share人生最後嗰段時間。」 節目尾聲，軒仔應芷珊要求爆了一個小秘密！軒仔透露2012年時突然有一天，十隻手指無故變黑，他說：「點洗都洗唔到，仲要係入面黑出嚟，好似中咗毒咁！我係一個有疑病症嘅人，嗰時又有Depression，醫生朋友即刻安排我入私家醫院，所有嘢Check完都係正常。嗰6、7日我係人生第一次覺得，如果我突然間死咗，阿爸阿媽點呢？我打電話畀我身邊嘅人安排好晒啲嘢，之後突然之間發現，嗰排着緊嘅牛仔褲點解摸完之後（對手）愈嚟愈黑嘅？原來係條牛仔褲甩色，一條牛仔褲冇咗我10萬蚊，（為咗呢件事）整咗10萬蚊呀住院！」