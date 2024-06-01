芷珊約您｜楊千嬅爆喊罕談網絡風暴 擔心出街會「有事」

由黎芷珊主持的《芷珊約您》，明晚（2 日）播出第七集的嘉賓是楊千嬅，芷珊飛到上海直擊其巡迴演唱會，並與她進行深度專訪。期間，千嬅感觸至數度落淚，與她相識多年的芷珊也不禁眼泛淚光。 當年憑着「心口掛個『勇』字」的楊千嬅，因熱愛唱歌放棄護士一職，勇闖樂壇做歌手，靠努力一步一步登上樂壇天后、影后寶座；在 28 年演藝生涯，歷盡高低起跌，2019 年因網絡風暴陷入人生低潮，加上疫情打擊，令千嬅事業和人生均面對巨大轉變。

霸氣反駁「一世好運」 節目中，千嬅罕有重提網絡風暴事件，她自認本是 EQ 高、很懂處理這類事的人，惟當時正進行世界巡唱，千嬅形容當刻感覺如天上跌下來：「嗰時反差太大，我消化唔到，每日好驚好慌，嗰種慌係嚟自突然人生感到迷失。」她坦言擔心出街會「有事」，亦怕跟朋友見面，一度收埋自己。向來個性硬朗、報喜不報憂的千嬅，在丈夫及兒子面前也裝作一副「我沒事」的樣子，直至看到歌迷砸碎其 CD，才感到很生氣，千嬅說：「你可以否定我，但唔應該否定我嘅作品，唔係淨係我一個人嘅嘢嚟。」 其後千嬅與丈夫丁子高及兒子暫居上海，並努力重建自信，包括努力練聲及接演歌唱節目《聲生不息》挑戰自我。千嬅又感恩前輩葉蒨文和李玟與她分享人生經驗，給了她很多啟發：「聽前輩一席話，勝過讀萬年書。」對於被外界認為「一世好運」，千嬅笑言：「如果真係可以靠呢啲，你哋眼見我嘅劫難，我都可以避過埋啦！」千嬅續指無論遇到願意教育她的前輩、製作人、作曲與填詞人，成為護士亦是她覺得幸運的事。