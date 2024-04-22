芷珊約您｜溫拿都有分上下弦 譚詠麟鍾鎮濤談fans衝突點處理

黎芷珊主持的《芷珊約您》昨晚（21日）播出首集，首集嘉賓是在樂壇屹立了五十年、由譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、陳友、彭健新及葉智強組合而成的溫拿樂隊。五子之中，由於阿倫及阿B較受歡迎，二人在溫拿出道不久已獲各方邀請作單飛發展，阿倫及阿B為了顧及其餘三位好兄弟而一直未有行動。他們又談到阿倫與阿B的樂迷會鬧不和的事。

溫拿分上下弦

陳友接受芷珊單對單訪問時便娓娓道來溫拿為何在1978年時決定嘗試各自發展。陳友說：「嗰兩個靚仔小鮮肉(阿倫及阿B)好多人搵佢哋獨立發展架嘛，咁你走咗隊band點呢？我覺得佢哋有難處嘅，咁我哋三個（陳友、健仔及智強）咪商量話不如停吓，各有各做啲嘢先啦，幾年後睇吓係咪再聚埋啦，唔通三十歲仲彈結他咩，係咪應該搵啲自己各自嘅事業呢？大家好兄弟，有啲嘢唔好等佢講，大家明吖嘛。」聽落極度窩心，亦因為這樣，溫拿建立了每隔五年便聚在一起開騷的傳統。

芷珊再追問陳友見到同隊有其他隊員更受歡迎會否感到唏噓時，陳友說：「睇你執咗咩籌，咁你執咗支打鼓籌，你咪認住支打鼓籌。唱歌嘅係front man，一定要有咁嘅條件，就係睇起上嚟好舒服、可以吸引到萬千擁躉嘅。自己要問番自己有冇呢啲條件先？我覺得我後生嗰時就冇（呢啲條件）嘅。」