芷珊約您｜直擊溫拿樂隊澳門站告別巡唱 爆昔日酒吧獻唱貼士高達3位數美金

由黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》今日(21日)推出，首集嘉賓便是樂壇屹立了五十年的溫拿樂隊。這次芷珊除了直擊五人在澳門的告別巡唱綵排及上台前的關鍵時刻外，還會跟五子去到吉隆坡見證他們連串告別巡唱宣傳活動，當中包括多個人山人海的粉絲聚會。

芷珊這集除了有大伙兒圍在一起的熱鬧訪問外，還有與五子個別單對單的專訪，務求聆聽更多五子內心對其他隊員的真實看法；除了傾偈，芷珊亦見證溫拿去到邊食到邊的搞笑時刻，五子之中，最為食的絕對是有「食物焚化爐」之稱的阿倫，每次一完騷或完成工作，阿倫必定第一時間「嗌食嘢」，看到美食開心到笑不攏嘴之餘，就連開騷前談及整個演唱會最緊張的部分，阿倫亦搞笑指是擔心完騷後沒東西吃。 是次六人的喪食之旅發生在吉隆坡，五子完成連串宣傳活動，便率領芷珊去夜市四出覓食，包括即叫即燒美味雞翼、海鮮以及榴槤等；五子更笑言高峯期一日可吃足11餐，陳友笑言：「咪一個鐘頭食一餐咯。」