芷珊約您｜直擊溫拿樂隊澳門站告別巡唱 爆昔日酒吧獻唱貼士高達3位數美金

由黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》今日(21日)推出，首集嘉賓便是樂壇屹立了五十年的溫拿樂隊。這次芷珊除了直擊五人在澳門的告別巡唱綵排及上台前的關鍵時刻外，還會跟五子去到吉隆坡見證他們連串告別巡唱宣傳活動，當中包括多個人山人海的粉絲聚會。
芷珊這集除了有大伙兒圍在一起的熱鬧訪問外，還有與五子個別單對單的專訪，務求聆聽更多五子內心對其他隊員的真實看法；除了傾偈，芷珊亦見證溫拿去到邊食到邊的搞笑時刻，五子之中，最為食的絕對是有「食物焚化爐」之稱的阿倫，每次一完騷或完成工作，阿倫必定第一時間「嗌食嘢」，看到美食開心到笑不攏嘴之餘，就連開騷前談及整個演唱會最緊張的部分，阿倫亦搞笑指是擔心完騷後沒東西吃。
是次六人的喪食之旅發生在吉隆坡，五子完成連串宣傳活動，便率領芷珊去夜市四出覓食，包括即叫即燒美味雞翼、海鮮以及榴槤等；五子更笑言高峯期一日可吃足11餐，陳友笑言：「咪一個鐘頭食一餐咯。」
芷珊與溫拿的話題亦相當多元及到肉，出名問題一針見血的芷珊，在節目中問到溫拿樂隊是否如外界認為的一出道便順風順水，五子即異口同聲強調他們是捱出來的，其中阿倫代表說：「我哋都係捱出嚟嘅，我哋早期都係喺酒吧、Disco（唱歌），但我哋對音樂真係有呢份心，我哋一有新歌就會學，學到有貼士添架！」
陳友即補充謂：「嗰時嚟香港都係美國嘅水兵，佢哋唔會在意身外物，因為返番去已經唔知聽日會點。」健仔亦附和謂：「有啲水兵佢冇錢呀，會除埋隻手錶畀你，然後話:『你彈隻歌畀我聽吖！』」阿倫又大爆當年一首歌的貼士竟可高達三位數，健仔更補充指是美金不是港紙，阿倫聞言即激動追問：「係美金咩？係咪你落咗格？我唔知嘅。」阿倫還大爆健仔當年「賺貼士」超高招心得。