芷珊約您︱蔡一傑被窒單身多年 反撃黎芷珊：度門一直都打開 咁你呢

由黎芷珊主持的《澳娛綜合呈獻：芷珊約您》，昨晚播出最後一集，特別為觀眾送上連串彩蛋，將精彩的漏網鏡頭一次過送上。蔡一傑＠草蜢的感情世界最惹人關心，當芷珊指他多年來像獨行俠一樣，傑仔即反擊：「你都係呀！」引得全場大笑。

傑仔席上大方分享在戀愛關係裡，做獨行俠的好處：「我可以唔使同人交代，想去旅行咪去旅行囉，有人(伴侶)嗰時當然都有sweet sweet嘅時候，你拍拖頭3個月梗係sweet㗎，第4個月梗係嘈交㗎啦，有邊對情侶唔係咁吖？」

傑仔認為上天已經對他不薄，並大拋感性bite：「個天已經俾咗好多天賦我，十隻手指有長短，佢有一樣嘢唔俾你，有咩所謂啫，以前都會覺得搞錯呀，人人都有得我冇，但問吓自己，其實已經擁有咗好多嘢。」

傑仔笑言欣然接受愛情來臨：「我度門一直都打開，係冇人入嚟之嘛！」傑仔分享完畢後即將矛頭直指芷珊：「咁你呢？」芷珊即時怕醜妹上身：「完喇呢個訪問！」