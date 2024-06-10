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娛樂
2024-06-10 18:55:05

芷珊約您︱蔡一傑被窒單身多年 反撃黎芷珊：度門一直都打開 咁你呢

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生活

傑仔大談感情世界，仲反擊問番芷珊感情事。

由黎芷珊主持的《澳娛綜合呈獻：芷珊約您》，昨晚播出最後一集，特別為觀眾送上連串彩蛋，將精彩的漏網鏡頭一次過送上。蔡一傑＠草蜢的感情世界最惹人關心，當芷珊指他多年來像獨行俠一樣，傑仔即反擊：「你都係呀！」引得全場大笑。

 

 

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傑仔指自己度門一直都打開，只是一直冇人入嚟。

傑仔席上大方分享在戀愛關係裡，做獨行俠的好處：「我可以唔使同人交代，想去旅行咪去旅行囉，有人(伴侶)嗰時當然都有sweet sweet嘅時候，你拍拖頭3個月梗係sweet㗎，第4個月梗係嘈交㗎啦，有邊對情侶唔係咁吖？」

傑仔認為上天已經對他不薄，並大拋感性bite：「個天已經俾咗好多天賦我，十隻手指有長短，佢有一樣嘢唔俾你，有咩所謂啫，以前都會覺得搞錯呀，人人都有得我冇，但問吓自己，其實已經擁有咗好多嘢。」

傑仔笑言欣然接受愛情來臨：「我度門一直都打開，係冇人入嚟之嘛！」傑仔分享完畢後即矛頭直指芷珊：「咁你呢？」芷珊即時怕醜妹上身：「完喇呢個訪問！」

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校長溫拿笑談昔日經典造型，指樂隊曾是潮流指標。

溫拿自封當年是潮流指標

溫拿五子則笑談昔日造型，校長譚詠麟笑言：「以前啲衫都係自己拎，當時冇人跟住我哋，所有嘢都係自己拎自己帶。」彭建新更爆料指鍾鎮濤「冇口齒」：「阿B(鍾鎮濤)嗰件珠片係我啲妹釘，話釘完請食牛扒，講到今時今日都仲未請，一九七幾年喎！」

講到經典羽毛造型，阿B笑言：「唔記得邊度搵啲孔雀毛黐到通身都係，我為咗補償呢個過失，我就好專心研究時裝，真係睇咗好多雜誌。」校長續指溫拿亦曾是潮流指標：「我哋創造咗獅子頭、喇叭褲 、鬆糕鞋，全部都係我哋創造出嚟！」

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校長話以前啲造型，都是自己一手包辦和設計。

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