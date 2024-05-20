芷珊約您｜許志安感激鄭秀文陪伴寬恕 無懼重提「安心事件」

由黎芷珊主持的《芷珊約您》昨日(19日)播出許志安訪問。安仔在節目開腔大談2019年「安心事件」對他的打擊。芷珊坦言這件事令安仔改變很大，而安仔亦謂事件對他打擊很大，曾覺得所有東西看上去都是灰色，但最感激太太鄭秀文（Sammi）的鼓勵、陪伴和寬恕。 人生最痛苦時間 安仔在節目開初提到事件令他覺得最重要是初心，舞台大與小對他來說，只要一響起音樂便會做到最好。對於「安心事件」，令安仔沉寂了3年，他說︰「嗰刻嘅我係人生最……痛苦、最黑暗，睇嘢冇顏色。」他稱電話也沒有回覆，知道朋友給予很多鼓勵，但自覺要有勇氣去面對，因此那段時間是用來儲足夠勇氣。他緊握拳頭肉緊地說：「我自己冇勇氣嘅話，真係對唔住愛我嘅人。」

靠睇書彈琴 自我療癒 他又提到事件發生數月之後，首次外出便是跟Sammi一齊跑步，他坦言不敢面對自己，何況面對公眾。他稱那段時間，不停跟自己溝通，要重新調整自己，在自我療癒的數年間，安仔除靠閱讀書籍舒緩心境，還重拾彈鋼琴及彈結他練歌的日子增值自己，安仔坦言該段沉澱的時間對自己來說是最無價的。 經歷過低潮期後，安仔自覺視野比以前寬闊，待人處事有了不同角度，最重要的是，Sammi都覺得安仔變得成熟了。他在節目中表示「依個傷疤會跟住我一世，成為提示我做人嘅方向。」。

男人核心論 他重提曾形容自己是「壞咗嘅人」一事：「畀個機會我，壞咗做番好。」他說︰「一個男人喺家庭裡面係要咁，時間俾咗你，責任就係要有日行出來有勇氣去面對一切，而呢樣嘢先至係個核心。」 安仔透露2022年尾搞網上音樂會時，直言很擔心，因為怕以後也失去工作，但那時Sammi鼓勵自己復出，就連演唱會歌單都給予他很多意見。 男歌手獎令自己迷失 安仔提到自己入行15年才奪「最受歡迎男歌手」獎項，當時更在台上大爆「廚房宣言」。他稱當年做了很多工作，又聽到很多風聲傳自己是大熱，但同時又收到消息稱這個獎未必是自己，因此當聽到自己的名字時，在台上表現激動。他稱亦因為獲獎，令他有點被獎項沖昏頭腦，自已亦迷失好一段時間。直至過了兩、三年，自己沒有再獲獎，反而令他鬆一口氣，令他享受唱歌。