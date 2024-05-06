芷珊約您︱追訪草蜢高雄騷 傑仔憶當年家徒四壁 感激大傻送梳化

由黎芷珊主持的《芷珊約您》，昨晚播出第三集，芷珊飛到台灣直擊組合草蜢於高雄巨蛋舉行演唱會的盛況。成軍39年的草蜢，相隔30年再於高雄開騷，3子使盡渾身解數辣爆全場。
芷珊問到草蜢覺得十年後的他們會是怎樣？蘇老闆直言不會被年齡限制思想：「歷史都係人創造，你6、70歲仲喺上面跳，唔係唔得㗎喎！」傑仔亦大表贊同：「唔好俾自己太多阻礙同藉口，盡做吖，將自己發揮到最好為止。」芷珊再問到他們覺得現在快樂嗎，3子異口同聲說覺得快樂，坦言入行39年的旅程充滿amazing。
節目尾聲，草蜢3子應芷珊要求，爆一個小秘密，他們大爆入行頭幾年表面風光，其實非常窮困，傑仔說：「我哋開始出道攞咗新人獎，入行差唔多6、7年，之後都攞咗好多獎，喺出面其實都叫幾紅，但係我哋其實仍然係好窮，嗰時仲係住緊喺屋邨，不過好多隔籬鄰舍會帶好多同學嚟睇，我哋真係冇辦法、瞓唔到覺，逼於無奈要搬出去，搬出去之後，我哋嘅錢只係夠買三張床褥，之後係咩都冇。」
傑仔續透露，好友成奎安(大傻)雪中送炭的義舉，他說：「嗰時成日同大傻一齊出去玩，玩完之後佢送我返屋企，佢係都要上嚟屋企坐，我話唔好啦，但佢死都唔肯，最終都上咗嚟屋企，佢一打開門冇諗過我屋企係咁，就連一張凳都冇，佢坐咗喺地下，佢話冇櫈坐啫，俾杯水嚟飲吓都得啩，我話對唔住，我屋企連雪櫃、水煲都冇，當時我哋係窮到咁，嗰個年代表面係風光，內裡其實好慘，第二日大傻搵朋友送咗張梳化嚟畀我，係我屋企第一張嘅梳化。」傑仔憶起故人不禁哽咽：「好多謝大傻，雖然佢已經唔喺度，但我仍然好掛住呢個人。」