芷珊約您︱追訪草蜢高雄騷 傑仔憶當年家徒四壁 感激大傻送梳化

由黎芷珊主持的《芷珊約您》，昨晚播出第三集，芷珊飛到台灣直擊組合草蜢於高雄巨蛋舉行演唱會的盛況。成軍39年的草蜢，相隔30年再於高雄開騷，3子使盡渾身解數辣爆全場。

芷珊問到草蜢覺得十年後的他們會是怎樣？蘇老闆直言不會被年齡限制思想：「歷史都係人創造，你6、70歲仲喺上面跳，唔係唔得㗎喎！」傑仔亦大表贊同：「唔好俾自己太多阻礙同藉口，盡做吖，將自己發揮到最好為止。」芷珊再問到他們覺得現在快樂嗎，3子異口同聲說覺得快樂，坦言入行39年的旅程充滿amazing。