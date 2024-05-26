芷珊約您︱陳慧琳疫情肥20磅唔敢見人 談女歌手獎被人使橫手

由黎芷珊主持的《澳娛綜合呈獻：芷珊約您》，第六集的嘉賓是陳慧琳(Kelly)，芷珊特別北上廣州直擊Kelly的巡迴演唱會演出，還與她進行深度專訪。Kelly全程真性情表露無遺，而且貴為一代天后絕無半點架子，相信這是她成功的其中重要關鍵。

時間流走入「五」感迷茫

Kelly原定計劃於2018年舉行巡唱，可惜遇上數年疫情，巡唱一度擱置，但作為天后的她未有荒廢日子，反而學唱歌增值自己。可是，疫情數年間卻是Kelly最不快樂的日子，自爆肥足近20磅不敢見人，頻頻工作邀請，加上時間流逝令她感到迷茫：「我係咪就咁玩完？全世界係咪就咁玩完？一年一年咁過去，(年齡)由四字頭變五字頭，我老喇！」直到2022年《香港電影金像獎頒獎禮》「復出」幕前，她坦言目前人生階段感到很快樂：「依家做到我想做嘅野，好自然、好舒服繼續行我嘅人生。」到底Kelly所講何事？記得留意節目。

Kelly於2001年起連續六年奪得「亞太區最受歡迎香港女歌星獎」，天后地位毋庸置疑。她直言當年樂壇爭獎氣氛激烈，並大爆有一年曾洩漏風聲指Kelly會奪獎，但最後獲獎卻是另一位女歌手：「記得有一次唔知邊個台，同唱片公司高層講係Kelly㗎喇，跟住後尾冇咗，咁梗係有人……唔知做乜啦，總之冇咗，我仲要安慰番唱片公司嘅人。」不過她認為作品在歌迷心中的反應，比獎項更重要：「最緊要每一年你有幾多隻好歌，歌迷係鍾意，你hit到幾多隻歌出來，嗰個成績反而緊要過畀個獎你。」