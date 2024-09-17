苑瓊丹榮升「科學家」 61歲生日兼結婚20周年：快樂不知時日過

一向諗頭多多嘅苑仔(苑瓊丹)，繼早前被獲封公主名銜，近日又有新封號，以「香港女科學家協會」副會長的身份，現身灣仔會展舉行的協會的揭幕典禮。榮升「科學家」，苑仔自言一直研究新科技，「由細到大都冇諗過自己同科學家沾上關係，由『師傅』帶我接觸科學，發現呢啲野唔係高高在上，唔係遙不可及嘅！接觸科學之後令自己大開眼界，想透過科學健康咁『活多幾年』。 」

好友林子聰都到場慶賀，猶如「男主人」滿場飛派送禮， 兩人表示，「近日香港嘅腐乳令到香港好失望，香港人好似冇咗手信，依家我地努力不懈，研發令到佢無菌，我地會搞呢啲研究。善用科學改善生活，搞到依家頭髮都多咗，可以供獻比社會。」林子聰亦附和支持，笑指二人「傾傾吓」就落實研究：「其實所有科學都係由發夢開始，只有創新先係科技，同我地拍戲都係一樣。」苑仔半說笑指林子聰找她做女主角，票房慘淡，幸好現時「氹掂」對方做直播齊齊搵真銀。