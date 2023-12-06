苟芸慧被野生捕獲 40歲風采依然 網民激讚超友善 合照簽名後講謝謝

苟芸慧2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋結婚，結婚後淡出娛樂圈。惟近兩年不時傳出苟芸慧婚變分居消息，苟芸慧更曾透過社交平台發文，其中一句：「愛自己，愛生活...分享有愛一刻，一直一直愛下去。」疑似暗示情變。今年1月，有傳陸漢洋對苟芸慧施展連環攻勢破鏡重圓。最近，有網民發文分享於澳門名店內偶遇苟芸慧，對方更相當友善地合影，認為苟姑娘有質素和禮貌。

網民︰苟姑娘真的很美

該網民PO出照片，表示當時於澳門名店一眼就認出苟芸慧，請店員幫忙索取簽名，最後又請求苟芸慧與小孩拍照：「太有素質了。 和我小孩子拍照。 還一直說 謝謝。還幫我簽名。」該名網民更大讚苟芸慧超友善：「比起上次出席活動、看見某三線演員、吃早餐剩一大堆、打電話還很大聲…港澳的演員還是很有素質和禮貌的、還很尊重別人」。

唔少網民都留言稱讚苟芸慧：「真美麗」、「好nice，還蹲下來與小朋友拍照」、「她真的好靚女，TVB走寶了」、「苟姑娘真的很美」等等。