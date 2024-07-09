苟芸慧訂造戰衣現身撐好友 64歲林漪娸Fit爆身材即場變裝

直認天生唔易肥

苟姑娘度身訂造了一條清新碎花長裙到場恭賀好友，苟姑娘直言：「好鍾意呢條獨一無二靚裙，好舒服。」穿上碎花長裙的苟姑娘仙氣十足。她又坦言現在做生意好艱難，所以好欣賞朋友的毅力，故此一定要出席道賀對方。去年，毛舜筠與品牌INNOTIER推出獨家聯乘的時裝系列MOMOZONE。至於64歲林漪娸就直認是品牌的忠實用戶，更大讚品牌產品，又即場變裝，穿上品牌的黑紅套裝，盡顯fit爆身材。談到自己的身材保持秘訣，林漪娸幽默地說：「朋友嘅產品設計好正，除菌、防曬又清爽又有時尚感，穿上後就算有點贅肉都唔明顯，雖然我沒有，哈哈！」她透露自己並沒有特別的減肥方法，一切自然保持我天生唔容易肥，如果覺得最近肥咗，有肚腩，我就會控制飲食到八分飽，自然就會瘦返。」當被問及會否有很多人羨慕她身材時，林漪娸表示：「我咩都食，雪糕、糖果都係。只係每次吃飯唔好食到非常飽，八分飽後再等一會，就差不多十成的。」